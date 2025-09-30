Krátící se dny často znamenají méně času stráveného venku, v porovnání s létem pak i výrazný pokles fyzické aktivity. Mnoho mužů proto v průběhu podzimu přibírá na váze, čímž se u nich zvyšuje riziko metabolických problémů. Ty mají přímý vliv na kvalitu spermií – nadváha a obezita jsou spojeny s nižší hladinou testosteronu a horší kvalitou pohlavních buněk.
Reklama
Vyšší váha navíc může zvyšovat tělesnou teplotu v oblasti varlat. „Podzim je obdobím, kdy lidé přirozeně pociťují vyšší únavu a místo pohybu volí raději odpočinek. Pravdou však je, že právě dostatečná fyzická aktivita podporuje u mužů správnou hormonální rovnováhu, a tím také kvalitu spermií. Proto bych doporučoval i během podzimu zařazovat pravidelný pohyb, ideálně na čerstvém vzduchu,“ radí renomovaný sexuolog a gynekolog MUDr. Pavel Turčan, Ph.D. Základem je pravidelný, středně intenzivní pohyb v přibližné délce 150 až 300 minut týdně, nejlépe v podobě svižné chůze nebo třeba plavání. Ten je vhodné doplnit krátkým silovým tréninkem velkých svalových skupin. Vhodnými cviky jsou například dřepy, kliky, přítahy nebo výpady.
Alkohol snižuje libido i potenci
K podzimu tradičně patří vinobraní, burčákové pochody a další oslavy, které vybízí k vyšší konzumaci alkoholu. Přičteme-li fakt, že Češi mají k alkoholu obecně velmi pozitivní vztah (podle údajů Státního zdravotního ústavu z roku 2024 přiznává těžké pití alespoň jednou týdně až 21,5 % mužů v Česku), rýsuje se významný problém. U mužů má totiž nadměrné pití přímý dopad na spermatogenezi, tedy tvorbu spermií. Snižuje jejich počet v ejakulátu, negativně ovlivňuje jejich pohyblivost a zvyšuje riziko vzniku deformace buněk. Navzdory zažitým představám alkohol nepodporuje libido. Muži, kteří jej pijí často a ve velké míře, naopak mívají problém s erekcí i průběhem ejakulace, některým dokonce hrozí impotence. Pokud se s partnerkou snažíte založit rodinu, měli byste konzumaci alkoholu výrazně omezit, nebo ještě lépe úplně utnout.
Reklama
Nedostatek vitaminu D a denního světla
Podzim umí být krásně barevný a hřejivý. Problémem je však postupný přirozený úbytek slunce a denního světla, což vede k nižší tvorbě vitaminu D v organismu. Jeho deficit je v posledních letech zmiňován v souvislosti s mnoha zdravotními neduhy. Někdy se uvádí, že v chladných měsících trpí nedostatkem vitaminu D až 60 % české populace, jindy se dokonce zmiňuje až 80 %.
MUDr. Pavel Turčan, Ph.D.
Gynekolog a sexuolog MUDr. Pavel Turčan vystudoval obor všeobecné lékařství na lékařské fakultě Univerzity Karlovy Hradec Králové. Po studiu složil atestaci v oboru gynekologie a porodnictví prvního i druhého stupně a následně rovněž v oboru sexuologie. Dnes je zároveň členem mnoha odborných organizací, například Sexuologické společnosti, České společnosti pro menopauzu a andropauzu, České gynekologické a porodnické společnosti či Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu.
Tento vitamin hraje významnou roli nejen pro imunitu, ale také pro kvalitu spermií a produkci testosteronu. Muži, kteří trpí nedostatkem „déčka“, mohou mít horší spermiogram i nižší sexuální apetit. Naštěstí lze tuto situaci řešit. Pomůže pravidelný pobyt venku, není však třeba se slunit polovinu dne, postačí 15 až 30 minut pobytu na přímém slunečním světle. V chladných měsících je ale produkce vitaminu D nízká, je proto vhodné doplnit látku také stravou. Zařaďte do jídelníčku tučné ryby, vajíčka a mléčné výrobky. Pokud tyto potraviny nepatří mezi vaše oblíbené, můžete sáhnout po kvalitních doplňcích stravy.
Zařaďte selen, zinek a dopřejte si kvalitní spánek
Svatomartinská husa se zelím, horká gulášová polévka nebo smetanová svíčková s knedlíkem. Podzimní jídelníček bývá často orientovaný na těžší a tučnější pokrmy, omáčky, sladké dezerty. Ty sice zahřejí na duši, ale zároveň se podepisují na vyšší tělesné hmotnosti, mnohdy i na nedostatku potřebných vitaminů a minerálů.
To vše pak ve výsledku negativně ovlivňuje plodnost. Není však potřeba dramaticky měnit jídelníček, i menší úpravy mohou přinést znatelný rozdíl. Muži by do svého podzimního jídelníčku měli zařadit více ryb (kvůli vitaminu D a omega-3 kyselinám), dýňových semínek a luštěnin pro doplnění zinku (ten napomáhá tvorbě spermií a podporuje jejich pohyblivost) a para ořechů kvůli selenu (působí jako antioxidant a chrání před oxidačním stresem, který spermie poškozuje). Pokud chcete mít jistotu, že tělu dodáváte vše potřebné v dostatečné denní dávce, můžete sáhnout po kvalitních preparátech, například Fertilanu.
Ten je zaměřen na podporu mužské plodnosti. Zdravou životosprávu pak podpoří také dostatek spánku. Cílem by měl být pravidelný spánkový režim s délkou nočního odpočinku v rozmezí 7 až 9 hodin. Tato hodnota je pro tvorbu testosteronu opravdu důležitá. Výzkumy ukazují, že stačí, aby muži po dobu jednoho týdne spali pouze 5 hodin denně, a hladina testosteronu se u nich sníží až o 15 %. Je však potřeba trpělivosti, pozitivní výsledky upravené životosprávy se projeví nejdříve za dva a půl až tři měsíce.
Mohlo by vás zajímat
Reklama