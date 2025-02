Penis v octu a jiné léčebné postupy sexuálně přenosných nemocí ve středověku

Ocet, smůla a shnilé dřevo

Arcibiskupovi z Canterbury Thomasi Beckettovi je připisován uzdravující zázrak, jehož se účastnil šlechtic Odo de Beaumont. Ten se stal malomocným krátce po návštěvě nevěstince. Beckett mu poradil, aby si po styku důkladně umyl penis, zabalil jej do látky a namočil do octa. Až pokud by tato opatření selhala, mohl muži použít léky. Mužům se zvětšeným penisem se také doporučovalo, aby si vředy omývali teplou vodou, aplikovali zásyp ze shnilého vyschlého dřeva a také obklad ze smolného prášku proti otokům.

Nebyl by to ale středověk, kdyby se nenašlo i několik opravdu extrémních řešení. Jeden muž měl hroznou bolest poté, co mu jeho vlastní sperma nafouklo penis. Byl vyléčen, když chirurg pomocí břitvy odřízl mrtvé maso.