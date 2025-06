Opakované potíže s močením mohou signalizovat i rakovinu, varuje onkoložka

Co byste doporučila ženám, které mají opakované problémy s močovými cestami a bojí se, že by to mohlo být něco vážnějšího?

Schovávat hlavu do písku není cesta. Vyšetření odborníkem vám může odhalit banální příčinu obtíží, uleví se vám jak duševně, tak fyzicky. V opačném případě stále platí, pokud je příčina potíží závažnějšího rázu, čím dřív se na to přijde, tím lépe pro vás.