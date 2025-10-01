Česká
populace stárne a s tím přicházejí i nové výzvy. Už za
30 let bude každý třetí starší 65 let a očekává se, že
počet lidí nad 80 let se u nás zvýší o půl milionu. K tomu se
přidává i nárůst těch, kteří se potýkají s civilizačními
nemocemi. Toto vše pak s sebou přináší i rostoucí potřebu
profesionální péče. Jenže pečovatelů je málo už dnes. Zda se
to do budoucna změní, záleží jen na nás.
