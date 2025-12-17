Nachlazení souvisí s virovou infekcí horních cest dýchacích a bývá provázeno kašlem, rýmou, zvýšenou teplotou a únavou. „Na tlumení těchto příznaků nám většinou postačí volně prodejná léčiva usnadňující vykašlávání, případně tlumení suchého kašle, snižující teplotu a tvorbu či viskozitu nosního hlenu,“ vysvětluje PharmDr. Hana Chudobová.
Nachlazení nebo chřipka? Poznáte, kdy už vyrazit k lékaři?
Kašel, únava, teplota… Někdy jde jen o běžné nachlazení, jindy už o chřipku, která dokáže na několik dní vyřadit z provozu i jinak zdravého člověka. V období, kdy se viry šíří rychleji než ranní zprávy, bývá těžké odhadnout, co ještě zvládnete sami a kdy už je čas vyhledat odbornou pomoc.
Nachlazení souvisí s virovou infekcí horních cest dýchacích a bývá provázeno kašlem, rýmou, zvýšenou teplotou a únavou. „Na tlumení těchto příznaků nám většinou postačí volně prodejná léčiva usnadňující vykašlávání, případně tlumení suchého kašle, snižující teplotu a tvorbu či viskozitu nosního hlenu,“ vysvětluje PharmDr. Hana Chudobová.
Zvláštní pozornost je podle ní potřeba věnovat malým dětem, kojencům a imobilním pacientům. „Je důležité pravidelně odstraňovat nosní sekret, a to smrkáním nebo odsáváním. U těhotných žen pak doporučuji volně prodejné léky vybírat obzvlášť opatrně,“ doplňuje. Se správným výběrem i užíváním volně prodejných léků v závislosti na věku a zdravotní kondici pacienta pomohou lékárny. Obdobně pak s doporučeními ohledně klidového, pitného a stravovacího režimu po nezbytnou dobu.
Kdy už jde o chřipku
Chřipka je však již závažnější a dosti nakažlivé virové onemocnění, které začíná rychle — během pár hodin. Skokově stoupne horečka, přidají se bolesti hlavy, svalů a kloubů, zimnice a silná únava. „Typickým průvodním znakem je suchý dráždivý kašel a s ním související bolest za hrudní kostí. U někoho se přidává nevolnost a pocit vyčerpání,“ popisuje lékárnice.
Horečku je podle ní vhodné snižovat antipyretiky. „Pokud se stav nezlepší do tří až pěti dnů, měl by pacient navštívit lékaře,“ upozorňuje. Chřipku není radno podceňovat hlavně u dětí, seniorů a zdravotně oslabených lidí, u kterých může vést k zápalu plic, zánětu středního ucha nebo zhoršení průběhu chronických nemocí, což může mít za následek i hospitalizaci.
Kdy vyhledat pomoc
Návštěvu lékaře či konzultaci s lékárníkem není potřeba odkládat u kojenců a malých dětí do 3 let, u seniorů nebo u jedinců, kteří jsou již jinak zdravotně oslabeni. Stejně tak v případě, když významnější projevy nachlazení a chřipky trvají déle než tři dny, zhoršují se, nebo si člověk není jistý, jak si s nimi poradit. „Pokud nemám dost zkušeností a nejsem si jistý, je vždy lepší poradit se s lékárníkem nebo lékařem,“ říká Hana Chudobová.
Po nemoci myslete na prevenci
Až potíže odezní, je podle ní klíčové dopřát tělu dostatek času na zotavení. „Pečlivá rekonvalescence a postupné posilování imunity jsou zásadní. Tělo potřebuje prostor, aby se po zátěži znovu dostalo do rovnováhy,“ uzavírá.