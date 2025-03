Mrtvice ohrožuje stále více mladých: „Přitom stačí selský rozum,“ říká lékařka

Zabýváte se především preventivní kardiologií a v této oblasti také aktivně publikujete. Na co dáváte ve své praxi i akademické práci důraz?

Jak už jsem zmínila, hlavním stavebním kamenem prevence srdečně-cévních onemocnění je zdravý životní styl, který ale nemusí být navzdory obecnému mínění žádným utrpením. Stačí zapojit zdravý "selský" rozum a pokusit se v rámci každodenního života co nejvíce hýbat a přibližně třikrát týdně alespoň pětačtyřicet minut provozovat aktivitu, která se dá nazvat sportem a bude nás hlavně bavit. Jíst pokud možno pestrou stravu, co nejméně průmyslově zpracovanou, hlídat si hmotnost a nekouřit. Nesmíme zapomínat i na odpočinek a kvalitní spánek. Také bychom se měli obklopovat lidmi, se kterými je nám dobře. Bylo by skvělé, kdyby základ spokojeného a zdravého života položila rodina a děti vyrůstaly v prostředí, kde je samozřejmostí.