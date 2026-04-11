Přeskočit na obsah
11. 4. Izabela
Ikona počasí
-- °C
Močíte ve sprše? Lékařka varuje před rizikem infekcí i problémů s ledvinami

Žena ve spršeFoto: Shutterstock
Ema Malá

Zdánlivě nevinný zvyk může mít nepříjemné dopady na zdraví. Podle urogynekoložky může pravidelné močení ve sprše ohrozit nejen močový měchýř, ale i ledviny, pánevní dno a dokonce i pokožku.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Zdraví

Urogynekoložka Teresa Irwinová, která působí na sociální síti TikTok, upozorňuje veřejnost na běžný, avšak potenciálně škodlivý návyk. Ve videu, které zhlédlo přes 90 tisíc sledujících, vysvětluje, že močení ve sprše může narušit neurologické procesy spojené s vylučováním.

„Je to jako Pavlovův pes – když slyšel zvonek, začal slinit,“ uvedla doktorka Irwinová podle deníku Daily Mail. Jak vysvětluje, mozek si při opakovaném močení za zvuku tekoucí vody vytvoří spojení mezi dvěma podněty. „Takže pokaždé, když si myjete ruce, nádobí nebo se sprchujete, váš močový měchýř začne ‚slinit‘, protože si myslí, že je čas močit,“ dodává lékařka.

Tento podmíněný reflex může podle ní narušit přirozenou kontrolu nad močovým měchýřem a v dlouhodobém horizontu vést k častému nutkání na močení i k nechtěnému úniku moči, tedy inkontinenci.

Tím ale výčet možných rizik podle odborníků nekončí. Fyzioterapeutka Alicia Jeffrey-Thomasová, specialistka na svaly pánevního dna, varuje především ženy, které podle ní nejsou na močení ve stoje anatomicky uzpůsobeny.

„Svaly pánevního dna se správně neuvolní, a močový měchýř se tak úplně nevyprázdní,“ upozorňuje. Tento stav podle ní může vést k řadě zdravotních problémů – od častých infekcí močových cest až po vážnější komplikace, jako je selhání ledvin. Muži mají při močení ve stoje určitou výhodu díky prostatě, která mechanicky podpírá močový měchýř.

Foto: Teresa Irwin / TikTok

Zdroj: www.dailymail.co.uk

Všechny štítky

