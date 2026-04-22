Výzkumníci z Florida International University sledovali chování tří druhů komárů známých tím, že přenášejí nemoci jako dengue, žlutou zimnici, západonilskou horečku nebo virus zika. Testování probíhalo na 119 dobrovolnících pomocí speciálního zařízení – olfaktometru. V něm vědci kombinovali pachové stopy s filtrovaným vzduchem a oxidem uhličitým, aby co nejvěrněji napodobili lidský dech. Výsledky naznačily, že komár tropický (Aedes aegypti) častěji vyhledává muže, zatímco u dalších sledovaných druhů pohlaví zásadní roli nehrálo.
Proč komáři štípou právě vás? Vědci odhalili, že rozhoduje tělesný pach, bakterie i chemie těla
Už jen pár týdnů. S příchodem teplých večerů se znovu objeví i nepříjemný doprovod v podobě bodavého hmyzu. A zatímco někdo vyvázne bez jediného štípnutí, jiný má pocit, že je pro komáry doslova magnetem. Podle nové studie, která zatím neprošla recenzním řízením, za tím nestojí náhoda, ale rozdílné preference jednotlivých druhů komárů.
Důležitou roli přitom hraje to, co by se dalo nazvat „chemickým podpisem“ každého člověka. Ten vzniká kombinací tělesného pachu, oxidu uhličitého, tepla i vlhkosti. Klíčový je zejména pach, který ale nevzniká jen naší kůží, ale především činností bakterií, které na ní žijí. Ty rozkládají pot a kožní maz na řadu těkavých látek, které mohou hmyz buď přitahovat, nebo naopak odpuzovat.
U mužů byla zjištěna vyšší koncentrace látek jako 1-penten-3-ol nebo limonen, zatímco u žen převažovaly například farnesan či isoborneol. Rozdíly se objevily i v bakteriálním složení pokožky – u mužů dominovaly rody Corynebacterium a Staphylococcus epidermidis, zatímco u žen se častěji vyskytovala bakterie Pseudomonas aeruginosa, která může přitažlivost pro komáry snižovat. Právě kombinace těchto faktorů může rozhodnout o tom, kdo se stane častějším cílem.
Zajímavé je i to, že jednotlivé druhy komárů reagují na odlišné chemické signály. Například komár tygrovaný (Aedes albopictus) se orientuje podle přítomnosti ketonů, zatímco jiné druhy spíše vyhledávají pokožku, na níž chybí přirozeně odpuzující látky, jako jsou některé alkoholy nebo terpeny. To znamená, že člověk, který přitahuje jeden druh, může být pro jiný téměř nezajímavý.
Otázka, proč komáři štípou právě Vás, tak nemá jednoznačnou odpověď. Výsledkem je složitá kombinace chemie těla, mikrobiomu i evolučního nastavení konkrétního druhu. Lepší pochopení těchto mechanismů by mohlo v budoucnu vést k účinnějším repelentům nebo metodám, jak upravit tělesný pach tak, aby byl pro hmyz méně lákavý.
Odborníci ale zároveň upozorňují, že laboratorní výsledky je potřeba brát s rezervou. V reálném prostředí totiž do hry vstupují i další faktory, jako je teplota těla, vlhkost, pohyb nebo vizuální podněty, které mohou chování komárů výrazně ovlivnit.