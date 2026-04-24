Přeskočit na obsah
24. 4. Jiří
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Bolesti hlavy přisuzovala perimenopauze. Časovaná bomba v hlavě jí pak málem vzala život

Mandy Park
Bolesti hlavy považovala za běžný projev perimenopauzy, ve skutečnosti ale skrývaly prasklé aneuryzma, které ji náhle ohrozilo na životě.Foto: Profimedia
Mandy Park
Bolesti hlavy považovala za běžný projev perimenopauzy, ve skutečnosti ale skrývaly prasklé aneuryzma, které ji náhle ohrozilo na životě.Foto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Silná bolest hlavy, kterou považovala za běžnou součást menopauzy, se během okamžiku změnila v boj o život. Žena zkolabovala přímo v práci a lékaři následně odhalili prasklé aneuryzma, o kterém neměla tušení.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Představte si, že sedíte na poradě v práci, zcela zdraví, a v další vteřině vám jde o život. Přesně to se stalo i devětačtyřicetileté zdravotní sestře Mandy Park z britského Bedfordshiru. Během schůzky s kolegy ji přepadla náhlá a ochromující bolest hlavy, která ji doslova shodila ze židle. Agónie přišla bez varování, následovalo zvracení, kolaps a krátká ztráta vědomí. Naštěstí měla kolem sebe lékaře, a diagnóza tedy byla rychlá: prasklé aneurysma.

Související

Ještě roky předtím přičítala bolesti hlavy a migrény perimenopauze, protože se objevovaly nepravidelně a často vázané na menstruační cyklus. Tentokrát ale její tělo udeřilo naplno. Následoval rychlý přesun na neurochirurgii a čtyřhodinová operace, při níž jí lékaři do mozku vložili 52 svorek a část lebky nahradili titanovou destičkou. Bez zákroku by nepřežila. „Řekli mi, že aneurysma způsobilo krvácení do mozku a mohlo v něm růst od narození, nebo posledních několik let,“ popisuje Mandy překvapivý závěr lékařů. Právě perimenopauza podle nich dlouho zakrývala varovné signály.

Mandy Park
Mandy podstoupila čtyřhodinovou operaci mozku, při níž lékaři zastavili krvácení pomocí speciální svorky, odstranili část lebky a následně ji nahradili titanovou destičkou.
Foto: Profimedia
Po operaci strávila v nemocnici devět dní a následně se doma pomalu zotavovala. Překvapivě se její stav v některých ohledech stabilizoval natolik, že už netrpí bolestmi hlavy, které ji provázely celý dospělý život. O to víc ji ale nutí přemýšlet, jak dlouho v hlavě rizikové aneurysma vlastně měla.

Do práce se vrátila po půlroční pauze v září 2025, zároveň ale podstupuje léčbu posttraumatické stresové poruchy. Následky takzvaného získaného poranění mozku jí totiž stále komplikují život – občas si plete slova, hůř pracuje s čísly a při stresu se rychleji přetíží.

Dnes upozorňuje na to, jak snadno mohou podobné příznaky splynout s „běžnými ženskými potížemi. A i když jí lékaři doslova zachránili život, sama teď s nadsázkou říká, že největší varování přišlo až ve chvíli, kdy už bylo téměř pozdě.

Zdroj: The Sun

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

