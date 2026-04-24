Představte si, že sedíte na poradě v práci, zcela zdraví, a v další vteřině vám jde o život. Přesně to se stalo i devětačtyřicetileté zdravotní sestře Mandy Park z britského Bedfordshiru. Během schůzky s kolegy ji přepadla náhlá a ochromující bolest hlavy, která ji doslova shodila ze židle. Agónie přišla bez varování, následovalo zvracení, kolaps a krátká ztráta vědomí. Naštěstí měla kolem sebe lékaře, a diagnóza tedy byla rychlá: prasklé aneurysma.
Bolesti hlavy přisuzovala perimenopauze. Časovaná bomba v hlavě jí pak málem vzala život
Silná bolest hlavy, kterou považovala za běžnou součást menopauzy, se během okamžiku změnila v boj o život. Žena zkolabovala přímo v práci a lékaři následně odhalili prasklé aneuryzma, o kterém neměla tušení.
Ještě roky předtím přičítala bolesti hlavy a migrény perimenopauze, protože se objevovaly nepravidelně a často vázané na menstruační cyklus. Tentokrát ale její tělo udeřilo naplno. Následoval rychlý přesun na neurochirurgii a čtyřhodinová operace, při níž jí lékaři do mozku vložili 52 svorek a část lebky nahradili titanovou destičkou. Bez zákroku by nepřežila. „Řekli mi, že aneurysma způsobilo krvácení do mozku a mohlo v něm růst od narození, nebo posledních několik let,“ popisuje Mandy překvapivý závěr lékařů. Právě perimenopauza podle nich dlouho zakrývala varovné signály.
Po operaci strávila v nemocnici devět dní a následně se doma pomalu zotavovala. Překvapivě se její stav v některých ohledech stabilizoval natolik, že už netrpí bolestmi hlavy, které ji provázely celý dospělý život. O to víc ji ale nutí přemýšlet, jak dlouho v hlavě rizikové aneurysma vlastně měla.
Do práce se vrátila po půlroční pauze v září 2025, zároveň ale podstupuje léčbu posttraumatické stresové poruchy. Následky takzvaného získaného poranění mozku jí totiž stále komplikují život – občas si plete slova, hůř pracuje s čísly a při stresu se rychleji přetíží.
Dnes upozorňuje na to, jak snadno mohou podobné příznaky splynout s „běžnými“ ženskými potížemi. A i když jí lékaři doslova zachránili život, sama teď s nadsázkou říká, že největší varování přišlo až ve chvíli, kdy už bylo téměř pozdě.