Letní koupání zvyšuje riziko infekcí. Neléčené potíže mohou vést k vážným komplikacím

Mokré plavky dolů



Nošení mokrých plavek po delší dobu představuje podceňované, ale časté riziko pro vznik gynekologických a urologických problémů. Bezprostředně po koupání je proto vhodné převléknout se do suchého, i to ale lidé dělají zřídkakdy. „Kvasinky, bakterie i plísně milují teplé, vlhké a málo větrané prostředí. Přesně to poskytují mokré plavky přiléhající k pokožce, zejména v oblasti genitálií. Už po 30 minutách může dojít k přemnožení mikroflóry, která narušuje rovnováhu intimního prostředí. Množení kvasinek a bakterií může způsobit vaginální mykózy nebo bakteriální vaginózu. Studené a vlhké oblečení v oblasti podbřišku může dráždit močový měchýř a močovou trubici a přispět ke vzniku zánětu močových cest. Syntetické plavkové materiály nejsou prodyšné, a když zůstanou mokré, zvyšuje se riziko podráždění, opruzenin a zapaření – zejména u dětí, těhotných žen nebo lidí s citlivou pokožkou. Proto je důležité se po každém koupání co nejdříve převléknout do suchých plavek nebo oblečení,“ doporučila Sudarikova.