Deset babských rad, které vás spolehlivě zbaví pálení žáhy

Pálení žáhy je nepříjemný stav způsobený refluxem žaludeční kyseliny zpět do jícnu. Tento problém nastává, když je svěrač mezi žaludkem a jícnem oslabený nebo se otevírá častěji, než by měl. Žaludeční kyseliny se pak dostanou do jícnu, kde dráždí jeho sliznici a způsobují pálení, které může vystřelovat až do krku. Kromě toho může reflux doprovázet i pocit tlaku v oblasti bránice, hořká pachuť v ústech nebo nadýmání.