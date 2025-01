Pití rostlinného mléka může skrývat nečekané zdravotní riziko

Britská biobanka shromáždila data od více než 350 tisíc lidí ve věku 36 až 73 let, která byla použita v rozsáhlé studii. Vědci z čínské Southern Medical University sledovali po dobu deseti let jejich životní styl a psychické zdraví, aby vyhodnotili změny a možné příznaky duševních problémů, informuje web The Times.