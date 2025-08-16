Bodla vás vosa? Tohle jednoduché řešení s okamžitým účinkem doporučuje farmaceutka

Bodnutí vosou může být nepříjemným, někdy i nebezpečným zážitkem. Reakce těla se liší – u většiny lidí jde o lokální otok, zarudnutí a svědění, u alergiků však může nastat život ohrožující anafylaxe. Podle farmaceutky Mgr. Zdenky Morvai existuje jednoduchý a účinný způsob, jak nepříjemné příznaky zmírnit.
„Kalcium ve formě šumivých tablet je efektivní díky rychlé vstřebatelnosti. Doporučuji ho užít co nejdříve po bodnutí,“ radí Morvai. Tento doplněk pomáhá stabilizovat buněčné membrány a snižuje otok i svědění. Rozdíl mezi běžnou reakcí a anafylaxí je ale zásadní – a proto je důležité vědět, jak v takové chvíli správně postupovat. Při bodnutí vosou je důležité jednat rychle. U nealergiků je po užití kalciové tablety vhodné místo vpichu chladit – ledem, studeným obkladem nebo obkladem s octem – aby se zmírnil otok a bolest. Proti svědění a zánětu pomůže nanesení lokálního antihistaminika, například Fenistil gelu, a také užití orálního antihistaminika, jako je Zodac nebo Analergin.
U alergiků je však nutné dodržet přísnější postup. Okamžitě po bodnutí je nezbytné použít EpiPen (adrenalinové pero) a při projevech, jako je otok jazyka či krku, potíže s dýcháním, závratě nebo mdloby, ihned volat záchrannou službu na čísle 155. „Alergici musí EpiPen nosit stále u sebe. Každé zpoždění zvyšuje riziko anafylaxe,“ upozorňuje farmaceutka.
Co dělat u malých dětí
U malých dětí jsou při bodnutí vosou vhodnou volbou antihistaminika v kapkách, například Fenistil nebo Zodac. Je dobré mít je vždy po ruce, zejména při pobytu v přírodě nebo na výletech, aby bylo možné reagovat co nejrychleji. Po bodnutí je důležité pečlivě sledovat dýchání a chování dítěte, stejně jako případný vznik otoku, aby se včas odhalily případné známky alergické reakce.
Vosa, včela nebo sršeň?
Každý druh hmyzu má jiný typ jedu s odlišným složením enzymů a bílkovin. Přesné určení alergie provádí alergolog na základě testů. Každopádně, pokud v létě vyrazíte do přírody, nezapomeňte kromě opalovacího krému přibalit i šumivé kalcium a antihistaminika. Může to být drobnost, která vám ušetří hodně bolesti i stresu.