Trend pomalé módy: Proč je lepší kvalita než kvantita a co opravdu (ne)potřebujete

I ve světě módy sílí snaha o zpomalení života a důraz je naopak kladen zejména na jeho kvalitu. U slow fashion jde především o to, abychom si pořizovali kvalitní kousky, které vydrží několik let, místo těch jednosezonních, jako jsme to rádi dělali v předchozích letech. Kupovat si několik triček měsíčně, z nichž některá ani jednou nevezmeme na sebe, jiná musíme po prvním praní vyhodit… Nezdá se vám, že tato rychloobrátková móda se poněkud prodraží? V chování zodpovědného nositele módy vám může pomoct jednoduchá úvaha. Pokud si na sebe vezmete jakýkoliv kus oděvu méně než třicetkrát, jedná se o promarněnou investici, zbytečnou práci těch, kteří pro vás daný model šijí, a koneckonců i o vaše vyhozené peníze.

Přemýšlela jste někdy nad tím, kolik stojí výroba trička, jež si v mezinárodních řetězcích pořizujete za bezmála 100 Kč? Máte z takového trička radost, když víte, že ho šily děti mladší než vaše vlastní? Modely šité podle filozofie slow fashion zajímají lidi, kteří se věnují přípravě slow food a věnují čas své domácnosti v duchu slow designu. Zkrátka se rozhodli žít ekologicky, v souladu s přírodou, nevyhazují peníze za zbytečnosti, kterými je trh přesycený. Jedinečnost takových modelů spočívá v tom, že přetrvají věky.

Jak se tedy chovat a pomáhat svým způsobem nejen planetě, ale i lidem, kteří se narodili na jiném konci zeměkoule než vy? Je to jednoduché. Než si v obchodě koupíte trendy halenku, zavřete oči a v duchu projděte svůj šatník. Opravdu se vám bude k něčemu hodit, nebo vypadá dobře jen v obchodě? Ženy podle statistik udávají, že až 30 % oblečení si koupí zcela bezmyšlenkovitě. Utratí až 15 tisíc korun ročně za věci, které nenosí rády nebo vůbec.

Jestliže milujete vzory, nevzdávejte se jich. Jen vybírejte ty nadčasové. Jsou to například květy, geometrické vzory a další. Dětské kresbičky vynechte a nenoste, dámu z vás neudělají. Dalším nešvarem doby je, že většina žen nezná svou velikost. Doma zjistí, že upnuté oblečení není sexy a navíc opticky přidává kilogramy navíc. Výrazných barev se taktéž nevzdávejte, není třeba, abyste sahala jen po produktech barvy lnu. Snažte se ale kombinovat extravagantní modely přiměřeně. Přibližně dvě třetiny vašeho outfitu by měly být tvořeny basicem (základními kousky), zbytek si vyhraďte pro experimenty.

Nezapomeňte také, že produkty z kolekcí slow fashion jsou kvalitní a jako takové si zaslouží i kvalitní péči. Zapomeňte na to, že byste své modelové kousky hodila do pračky a zapnula na nejjemnější program. Kvalita a drahé materiály jako vlna nebo hedvábí patří do čistírny, zaslouží si totiž ten nejlepší servis.