Herpes jí kazí sexuální život. Stala se proto odbornicí na zdravé vagíny

Adrienne Rommel se dnes na svůj život dívá s nadhledem, ale nebylo tomu tak vždy. Když jí lékaři oznámili diagnózu, netušila, jak hluboký dopad to bude mít na její osobní život. Přestože za tu dobu prodělala jen pět herpetických výsevů, psychický tlak byl mnohem větší. „Teprve po čase mi začalo docházet, jak moc mě to ovlivňuje,“ přiznává Andrienne. Strach z možného výsevu ji natolik paralyzoval, že se raději začala vyhýbat randění i sexu. „Pořád jsem měla obavy. Nemohla jsem to dostat pod kontrolu. Všechno se ve mně svíralo,“ popisuje.