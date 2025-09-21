Průzkum: Nejvíce stresu ze všech rodičů zažívají matky tří dětí

Rodičovství je krásné a smysluplné, ale zcela bez tlaku se neobejde. A čím víc dětí, tím spíš se každodenní logistika mění v maraton rozhodnutí, zodpovědnosti a časového žonglování. Zajímavý obrázek do téhle debaty přidal průzkum TODAY Parents, který proběhl mezi 7 164 maminkami. Nejvyšší míru stresu přiznaly matky tří dětí. Ta byla dokonce vyšší než maminek jednoho či dvou dětí, ale i čtyř a více potomků. Průměrná deklarovaná hladina stresu dosahovala 8,5/10. 60 % dotázaných uvedlo, že je nejvíc vyčerpává nedostatek času, 46 % přiznalo, že je víc než děti stresuje partner, a 60 % se víc bojí o dceru než o syna. Mezi ale vůbec největší pozoruhodnosti patří fakt, že 72 % žen se stresuje už jen tím, „že jsou vystresované“.
„Přechod z jednoho dítěte na dvě byl snadný, když ale přibylo třetí dítě, všechno se obrátilo vzhůru nohama,“ popsala účastnice průzkumu Jill Smokler. „Měla jsem pocit, že je neudržím pohromadě. Stresovalo mě už jen to, že jsme přecházeli ulici a já nemohla všechny děti držet za ruku.“ Její slova dobře vystihují moment, kdy se rodiče poprvé cítí „v menšině“ – dvě ruce, tři děti – a kontrola se najednou hůř plánuje i provádí.
Proč zrovna „tři“?
Podle americké psychiatričky Dr. Janet Taylor může být třetí dítě zlom, po kterém rodiče teprve přijmou, že dokonalost není reálný cíl. „Pokud máte čtyři a více dětí, už víte, že nemůže být všechno perfektní. A čím víc dětí máte, tím jste jako rodič sebejistější. Nakonec jste vděční za to, že všechny děti dopravíte včas do školy.“ Jinými slovy – když je dětí víc, roste jistota i schopnost „vypouštět“ maličkosti – a subjektivní stres může klesat, i když objektivních úkolů přibývá.
Je fér dodat, že mateřský stres není jen „otázka vůle“. WHO uvádí, že 10–13 % žen v těhotenství a po porodu prochází duševní poruchou (nejčastěji depresí a úzkostí), přičemž bez včasné pomoci trpí maminka i dítě. Průzkum TODAY Parents ukázal několik „spouštěčů“, které maminky opakovaně zmiňují – čas, peníze, tlak na dokonalost a často i třecí plochy ve vztahu (46 % žen uvedlo, že je víc než děti stresuje partner). To všechno sedí na obrázek, který kreslí oficiální zprávy. Rodičovský stres je systémový problém, ale zároveň existují jednoduché kroky, které pomáhají hned – dělit péči i domácnost, zvolnit očekávání, budovat sociální oporu (rodina, přátelé, komunitní služby) a pečovat o spánek a regeneraci.
A nakonec důležité vyvážení: i když jsou tři děti podle průzkumu „nejsložitější disciplína“, většina rodičů současně popisuje radost, smysl a naplnění, které péče o rodinu přináší. Právě proto dává smysl brát stres vážně a bez studu – aby pro děti zůstalo co nejvíc prostoru na to dobré: vztah, blízkost a společné zážitky.
