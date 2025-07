"Neplodným párům nepomůže rada, aby odjeli na dovolenou," říká odbornice na IVF

Velkým tématem jsou také nevyžádané rady okolí. „Opravdu nepomohou rady typu, aby odjeli na dovolenou a nemysleli na to. Může to hodně zraňovat. Pro příbuzné i kamarády může být těžké o tom mluvit, protože někdo to téma prostě otevírat nechce, ale nevyžádané rady spíš ublíží, než pomohou. Je lepší se zajímat o postup při umělém oplodnění, jaký je další krok, a jít na tu podporu konstruktivně, než dávat rady,“ upozorňuje Višňová.