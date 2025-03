Najít pro miminko náhradní matku? V Česku na vlastní riziko

MuDr. Pavel Otevřel, vedoucí lékař kliniky umělého oplodnění Reprofit v Brně „Nejistota provázející celý proces je hlavní překážkou, která brání párům jít do surogace. Nejsou si jisti právním rámcem, bojí se, jestli je v průběhu nepotká nepříjemné překvapení, které nebudou umět řešit, jako při předávání dítěte,“ potvrzuje neukotvenost náhradního mateřství v českém právním řádu MuDr. Pavel Otevřel, vedoucí lékař kliniky umělého oplodnění Reprofit v Brně. A upozorňuje na fakt, že v nejistotě se kromě biologických rodičů i náhradní matky pohybují nejen kliniky, ale také samotné porodnice.

Obavy musí stranou

„Mnozí si myslí, že si najdou matku, na klinice jí transferují embryo a je hotovo. Někdy to tak může být, ale často čekáte i jen na to, zda se z vajíček vytvoří vhodná embrya, kolik jich případně bude, kolik bude pokusů, jestli na to vůbec zbydou peníze,“ sdílí Mirka. S manželem od dárkyně získala devět vajíček, z kterých vznikla jen tři embrya ke zmražení. Zmiňuje i další chyby, kterých se na cestě k miminku dopustili: „Doporučuji vybírat matku, která už má děti, a hledat v dojezdové lokalitě.“

Na čem se obě matky – náhradní Dominika i zadavatelka Mirka – shodují, je dobře zhodnotit, jestli jsou obě strany schopné si důvěřovat. Že se nevymlouvají, že jsou ochotné se navštěvovat a scházet, sdílet, co se děje. Důležitý je také pečlivý výběr kliniky.

Dominika se nebála ničeho, jen dodržování smluvených pravidel. Kdyby rodiče dítě odmítli, prý by si ho nechala a vzala za vlastní. Má také podmínku, že se po porodu chce s miminkem rozloučit, vidět, jestli je rodičům podobné. „Když vidím, že jsou šťastni, jsem spokojená.“ První porod Dominika obrečela, protože se jí po biologických rodičích po devítiměsíčním kontaktu jednoduše stýskalo, další zvládala s úsměvem. V porodnici ji všichni podporovali. Některá miminka dokonce jezdívala navštěvovat a koupat a je s rodinami ve spojení do teď. I Mirčina rodina se s náhradní matkou přátelí, pro děti to navždycky bude teta. „A já jsem jejich právoplatná maminka. Neřeším genetiku ani těhotenství – jsou naši a hotovo,“ uzavírá téma Mirka.