Televize Prima uvede každou neděli třicetiminutový publicistický pořad zaměřený na nejdůležitější události týdne z domova i ze světa. Markéta Fialová spolu se zkušeným týmem reportérů nabídne divákům to, co by jim nemělo uniknout. CNN Prima NEWS přinese v duchu názvu pořadu širší kontext a složitá témata přiblíží srozumitelnou formou. Hned v prvním díle se zaměří na kauzu plnou překvapivých odhalení.