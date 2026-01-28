Do roku 2007 žila herečka se svými dětmi Annou a Adamem poměrně poklidným životem. Přestože s jejich otcem už netvořili společnou domácnost, dokázali spolu komunikovat a fungovat jako rodiče. Zlom nastal ve chvíli, kdy Tomáš Linhart musel kvůli daňovým únikům nastoupit do vězení. Jitka tehdy zůstala na výchovu Anny a Adama úplně sama. „Na jeho odchod jsem byla připravená, protože jsem na naše děti byla sama už dřív,“ přiznala herečka a dodala, že i tato těžká situace měla svou světlou stránku – do výchovy jí už nikdo nemluvil.
Na děti zůstala sama: Vězení partnera obrátilo Jitce Asterové život naruby
Herečka a moderátorka Jitka Asterová je pro mnohé symbolem neutuchající energie a optimismu. Život se s ní však v minulosti nemazlil a postavil ji před výzvy, které by mnohé zlomily. Jako třeba odchod partnera do vězení a nelehkou rolí matky samoživitelky.
Hodný a zlý polda
Být „hodným i zlým policajtem“ zároveň nebylo ale vždy snadné. Byly okamžiky, kdy i ona s dětmi zažívala perné chvíle. Třeba když sama vyrazila s dětmi na hory a musela čelit jejich neochotě lyžovat, zatímco ona už měla zaplaceného instruktora. V takových momentech jí mužská opora chyběla. Přesto se nikdy nenechala pohltit sebelítostí. Díky své minulosti v krasobruslení a gymnastice se cítila být pro život řádně „zocelená“ sportem a v problémech se dlouho neutápěla.
Klidná díky práci
Na rozdíl od mnoha jiných matek v podobné situaci měla Jitka jednu velkou výhodu – svou práci. „Kdybych neměla to štěstí, že mám práci, která mě baví a která mě v tu dobu živila na sto procent, mohla bych říkat, že jsem chudák matka samoživitelka,“ uvedla. Díky finanční stabilitě si mohla dovolit pomoc s hlídáním a nemusela řešit existenční starosti, což jí v těžkém období dodalo potřebný klid a také nadhled, který je při výchově dětí tolik potřebný.
Od zhrzenosti k pečené huse
S expartnerem, který si ve vězení nakonec poseděl tři roky, má teď naprosto pohodový vztah. Cesta k dnešní harmonii ale rozhodně nebyla přímočará. Jitka otevřeně přiznává, že po rozchodu a partnerových problémech pociťovala zhrzenost i žárlivost. Musela k situaci dozrát a se vším se vnitřně vypořádat. „Teď je vše odpuštěno a vztah máme moc hezký, kamarádský. Stýkáme se jako rodina, i když ji už netvoříme,“ popisuje Jitka idylu a dodává: „Při důležitých událostech, jako jsou narozeniny nebo pečení svatomartinské husy, jsme ale většinou spolu.“
Synovi otec chyběl
Na své dvě dnes už dospělé děti je Jitka Asterová právem hrdá a je přesvědčená, že jejich výchovu zvládla dobře. Absence otce se v dětství nejvíce dotkla syna Adama, po jeho návratu si k sobě ale oba poměrně rychle znovu našli cestu. Spojilo je mimo jiné ragby, kterému se Adam aktivně věnuje. Ačkoliv má Jitka během drsných zápasů o syna pochopitelný strach, těší ji, že se vztah otce a syna dokázal přirozeně a hezky obnovit. Jitka Asterová, která dlouhých devět let v rádiu radila posluchačům v otázkách vztahů a sexuality, tak i ve svém vlastním životě potvrdila, že nejdůležitější je umět jít dál a uzavřít minulost s klidem v duši. „Konec dobrý, všechno dobré,“ uzavírá s nadhledem.