Kdysi to byla společenská povinnost: vzít si volno, obléknout se do gala, odevzdat obálku s bankovkou a odsedět si obřad. Dnes už svatby vypadají úplně jinak – a stejně tak i to, jak k nim hosté přistupují. Kolik je dnes vhodné nechat šťastnému páru jako dar a kolik jsme ochotni utratit za svatbu jako hosté?
Podle nového průzkumu Češi na svatbách nešetří. Nejde však o bezhlavé utrácení – spíše o investici do lidí, na kterých jim opravdu záleží. Třetina dotázaných přiznala, že utrácí s radostí, ať už z láskyplného pocitu podpořit nový pár, nebo proto, že si sami chtějí oslavu pořádně užít. A až 87 % Čechů nelituje výdajů spojených se svatbou, pokud jde o blízké.
Když už člověku přistane ve schránce pozvánka, jen málokdo bere účast na svatbě jako společenskou povinnost. Zapomeňte na „musím“. Pozvání na svatbu si dnes lidé vybírají podle vztahu k páru a od něj se odvíjí i ochota investovat jak do dárku pro nevěstu a ženicha, tak i do samotné účasti na této události. Někdy proto, že jim na těch dvou opravdu záleží, jindy jednoduše proto, že chtějí být součástí něčeho, co má smysl. Pro každého pátého svatebčana je důvodem právě láskyplné nutkání podpořit nový pár, pro každého jedenáctého jde hlavně o to, že si chtějí oslavu jednoduše i oni sami užít.
Platí často přímá úměra: čím bližší vztah mají, tím více jsou ochotni utratit. Více než polovina hostů by se přesto ráda vešla do 3000 Kč – tak, aby tato částka pokryla cestu, svatební dar a třeba společné ubytování. Každý desátý je ochoten dát i přes 10 000 Kč, pokud jde o blízké přátele nebo rodinu, a to hlavně v případech, kdy účast na svatbě vyžaduje i cestování.
Čím dál častěji se svatby odehrávají mimo místo bydliště páru i blízkých. Dlouhodobým trendem jsou netradiční lokace: romantické stodoly, horské chaty nebo dokonce zahraniční destinace. V takových případech se největší položkou stává doprava – tu mimo Česko označilo za finančně nejnáročnější 18 % dotázaných. K výdajům se ale mohou přidat i další „detaily“ – například speciální dress code, dražší svatební bar nebo rozlučka se svobodou v zahraničí.
