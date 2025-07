Více klidu, více naděje

Letní atmosféra navíc často pomáhá i po psychické stránce. Tělo není sevřené zimou ani zahlcené každodenním stresem. Pro ženy, které se rozhodnou podstoupit IVF právě během teplých měsíců, to může znamenat větší klid, otevřenost i vnitřní motivaci zvládnout jinak náročný proces s větší lehkostí. „Ženy se v létě více uvolní. A když IVF zůstává á především medicínským procesem, psychika v něm hraje obrovskou roli,“ zdůrazňuje fertility koučka Alena Dvořáková. Podle ní uvolnění nahrává slunce, teplo a letní pohoda. „A pochopitelně i dovolená, kdy si tělo i duše odpočine. A po ní je ideální vstoupit do procesu IVF. V létě taky jíme více ovoce a zeleniny, což jsou výborné přirozené zdroje vitamínů a minerálů. Trávíme více času venku, a tak doplňujeme vitamín D. Pokud pobýváme u moře, to jsou pak lázně vitamínem D, a když přidáte k večeři místní ryby, dáváte tělu mnoho dobrého. A pak jste ideálně přípravné na to, abyste při IVF vytvořily kvalitní vajíčka“, dodává koučka.