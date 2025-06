"Nedělala jsem si děti, aby mi je živil někdo jiný," říká maminka pěti synů

„Čtyřka, ten se s tím těhotenstvím srovnával trošinku déle. Udělali jsme to tak, že byl těhotnej se mnou. Já jsem to s ním prožívala, to jeho těhotenství. Rostlo mu to břicho, cítil pohyby a tak dále. A když jsem porodila, měli jsme připravenou panenku, že teda z té porodnice, kromě Tomíčka, tak přivezu i tu jeho Elenku, a on dělal všechno, co jsem dělala já. A musím říct, že ten přechod byl pro něj tak na mnohem lehčí,“ říká Hanka s tím, že Tomíček svou panenku přebaloval i kojil. Také přiznává, že zrovna na tohle nebyly reakce na sociálních sítích vždycky pozitivní. Sama si ale myslí, že rozdělovat hračky na holčičí a klučičí je nesmysl.