Matka plánuje pojmenovat dceru zcela unikátním jménem. Lidé na internetu se jí vysmáli

Volba jména pro novorozeně bývá u většiny rodin návratem ke klasice nebo k lehce pozměněným podobám oblíbených jmen. Vždy se však najdou rodiče, kteří chtějí za každou cenu vystoupit z řady. Přesně tak se do online světa dostal návrh jména „Vaselinea“. Už několik dní koluje po sítích, vyvolává rozpaky i lavinu ironie. Autorka nápadu tvrdí, že hledala něco něžného a vyloženě ženského – alespoň tak to popisuje New York Post. Internet ovšem zůstává k tomuto vysvětlení skeptický.
Reklama
Příběh se původně objevil v komunitě r/namenerds na Redditu a následně se ho chytila americká média. Uživatel sdílel konverzaci s těhotnou kamarádkou, která s nadšením oznamuje, že z původně zvažovaného jména Serena vytvořila „osobitější“ variantu: Vaselinea. Dodala také návod na výslovnost „vah-suh-lee-nia“. Vysvětlila, že chtěla, aby jméno končilo na „-nia“ a působilo jedinečně; když prý zaslechla „Vaseline“, znělo jí to hladce a elegantně, tak proč ne. Nadšení však nesdílel ani partner, natož internet.
Zkratka nebo ztráta soudnosti?
Komentáře pod příspěvkem naskakovaly jeden za druhým. Mnozí se ptali, zda jde o skutečné jméno, nebo o zkratku ke „ztrátě soudnosti“. Ozývaly se i názory, že pojmenovat dítě podle lubrikantu je „přes čáru“. Diskuse se rychle přelila na další platformy. Samotné slovo „Vaseline“ je v angličtině tak pevně spojené s intimní kosmetikou, že mu libozvučná koncovka těžko smaže asociace. A nejspíš by to nefungovalo ani u nás – možná by si někdo vybavil péči o čerstvé tetování, ale lichotivé to pro dívčí jméno není.
Reklama
Celý humbuk dobře ilustruje napětí mezi touhou po originalitě a zdravým rozumem. V éře, kdy se ve školní třídě lehce sejdou tři Elišky nebo čtyři Jakubové, roste chuť „nebýt jako všichni“. Jenže výstřelek může dítěti přinést víc starostí než radosti. Psycholožka a odbornice na mezilidské vztahy Sarah Wiscombe z University of Kent pro britský Guardian upozorňuje, že výrazně netradiční jména bývají terčem posměchu a mohou děti stigmatizovat. Odlišnost není automaticky deviza, obzvlášť v raném věku, kdy je tlak na zapadnutí největší. Podobně smýšlí i česká onomastička a pedagožka Milena Švecová. „Mít netradiční jméno je v pořádku, ale měl by být zachován základní jazykový a kulturní rámec. Vaselinea by u nás pravděpodobně neprošla ani přes matriku – připomíná značku, a navíc problematickou,“ říká Švecová.
Apple, X Æ A-12 nebo Kal-El
Není to přitom první případ, kdy jména rozdělují publikum. Celebrity popkultury posunuly hranice už dávno: Gwyneth Paltrow pojmenovala dceru Apple, Elon Musk syna X Æ A-12 a Nicolas Cage sáhl po komiksovém Kal-El. Když ale podobně výrazné volby dělají „obyčejní“ rodiče, snadno se stanou terčem posměchu. Reddit pro to má dokonce svoji škatulku – „Tragedeigh“ – pro jména, která chtěla být originální, ale skončila trapně. Jeden z diskutujících k „Vaselinee“ trefně poznamenal: „Její tvůrci možná slyší jméno římské bohyně, ale děti ve třídě budou mít o „mamčině věci v šuplíku“ jasno.“
Zdravotně ani společensky přitom nejde o zanedbatelnost. Jméno dítě provází od prvního dne po celý život – ve škole, v online prostoru, při nástupu do práce. Může být klíčem k dobrému prvnímu dojmu, nebo zbytečnou překážkou. Výzkumy i praxe pedagogů potvrzují, že jména s výrazným negativním nábojem se často stávají záminkou k posměškům. A čím obtížnější výslovnost či silnější asociace, tím horší výchozí pozice.
Příběh „Vaseliney“ je na první pohled úsměvný, ale dotýká se širší otázky zodpovědnosti. Hranice mezi nápaditostí a nevhodností je tenká. Rodiče mají právo hledat jedinečnost, zároveň však nesou odpovědnost za to, aby jméno dítěti zbytečně nekomplikovalo start. Příjmení si nevybereme – o to pečlivější by měla být volba křestního jména. Internetový virál se časem vypaří, ale jméno zůstává. A je škoda, když místo radosti otevírá dveře k posměchu.
Mohlo by vás zajímat
Reklama