„Brečela jsem zoufalstvím.“ Jitka Boho přiznala, že svatbu s Ciprou nikdy nechtěla

Herečka a bývalá miss Jitka Boho se nedávno otevřeně vrátila ke vztahu, který výrazně ovlivnil její životní směřování. Zavzpomínala na podnikatele Miroslava Cipru, s nímž byla v minulosti zasnoubená, a přiznala, že přestože šlo o vážný vztah, svatbu s ním si nikdy nepřála. Dnes je přitom spokojená po boku herce Lukáše Langmajera, ale návrat do minulosti pro ni nebyl jednoduchý.
Jitka Boho otevřeně promluvila o vztahu s o dvacet let starším podnikatelem Miroslavem Ciprou a překvapila upřímností: i když byli zasnoubení, svatbu prý nikdy nechtěla. Vzpomíná, že při předání prstýnku cítila spíš tíseň než radost a o své pochybnosti se tehdy svěřila i mamince. Definitivní rozhodnutí odejít prý dozrálo až po návštěvě kartářky.
Ve videu zveřejněném na YouTube se Boho rozpovídala o tom, jak zásadní roli Cipra v jejím životě sehrál. „To byl první muž, který mi ukázal spoustu věcí. Otevřel mi úplně nový svět,“ uvedla Jitka. Přestože spolu strávili čtyři roky a v roce 2014 se dokonce zasnoubili, byla to nakonec ona, kdo se rozhodl vztah ukončit. K definitivnímu kroku jí pomohla až návštěva kartářky. „Bylo to poprvé nebo podruhé, co jsem tam byla. Chtěla jsem, aby mi nastínila, jak bude vypadat moje cesta, když to udělám, a jak když ne,“ popsala své tehdejší dilema.
Zásnuby pro ni přitom nebyly symbolem štěstí, ale spíše vnitřního konfliktu. „Když jsem se zasnoubila, tak už v tu chvíli, kdy mi Mirek dával prstýnek, jsem cítila, že vlastně nechci, ale bylo mi ho strašně líto,“ přiznala otevřeně. Emoce byly natolik silné, že si s nimi nevěděla rady ani po návratu domů. „Volala jsem mamce a brečela – ne z radosti, ale ze zoufalství. Říkala jsem si, že jsem v pasti. Nedokážu mu říct ne, ale zároveň to nechci,“ doplnila.
S odstupem času Boho vysvětluje, že pochybnosti o vztahu měla už delší dobu. Byla velmi mladá, neměla ještě jasno sama v sobě ani ve svých životních plánech a s partnerem se neshodovali například v otázce dětí. Právě to se nakonec stalo bodem zlomu. „Já si tě nevezmu, protože tě nemiluju. Takhle jsem mu to řekla,“ popsala bez obalu moment, kterým vztah definitivně uzavřela. Dnes své tehdejší rozhodnutí bere jako důležitý krok k tomu, aby mohla žít život podle sebe.