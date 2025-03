Atraktivita není jen o kráse. Co vás dělá neodolatelnými – a co naopak lidi odpuzuje?

Průzkum, který provedl v prosinci 2024 český e-shop YOO.cz, zaměřený na zdravou sexualitu, vyzpovídal 4156 mužů i žen starších 18 let. Otázky se zaměřovaly na hodnocení lidských vlastností a chování bez ohledu na zevnějšek. Co teda většinu lidí odpuzuje a co přitahuje? To, na čem se většina dotázaných shodla, vás možná překvapí.