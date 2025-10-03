Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Ženskost, rockové sebevědomí a výstřihy pod poprsím udávají tón nové kolekce dámského prádla

Paris Fashion Week: Etam
Paris Fashion Week: EtamFoto: Marechal Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia
Paris Fashion Week: Etam
Paris Fashion Week: EtamFoto: Marechal Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková

Přehlídka spodního prádla od Etamu je už tradičně spojená s pařížským týdnem módy, kdy značka pořádá vlastní velkolepou show se živou hudbou, která sebevědomě konkuruje americké Victoria's Secret. Oslavuje ženskou krásu, ale současně ji redefinuje.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Francouzská lehkost, svůdnost bez hranic a překvapivá dávka kreativity. I tak vypadala přehlídka spodního prádla značky Etam, která v některých případech i s minimem látky dovedla vykouzlit pozoruhodné modely, jež nespoléhaly pouze na dokonalé postavy modelek. Tentokrát vykouzlila nejen překvapivě asymetrické střihy nebo reverzně vrstvené outfity, ale také zlaté skulptury v podobě korzetů. Od některých modelů nebylo ani možné odtrhnout zrak.

Předchozí
12345...12
Pokračovat

1. Ženskost bez kompromisů

Klasická černá v novém světle – okořeněná asymetrií a nečekanými průstřihy. Nadčasová elegance, která zvýrazňuje ženskost s moderním nádechem rebelie.

Paris Fashion Week: Etam
Foto: Profimedia
Předchozí
12345...12
Pokračovat
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama