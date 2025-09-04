Zemřel slavný návrhář Giorgio Armani, bylo mu 91 let

Rodák z Piacenzy u Milána svou první kolekci představil v italské metropoli módy v roce 1974 a o rok později tam se svým životním partnerem, již zesnulým Sergem Galleottim založil vlastní značku. Ta si postupně získala celosvětovou prestiž a expandovala do oblasti kosmetiky, hudby, sportu a luxusních hotelů.
Armani plánoval, že letos v září na milánském týdnu módy velkolepě oslaví půlstoletí své značky. Již v červnu však byl kvůli nespecifikovaným zdravotním obtížím vůbec poprvé nucen vynechat jarní týden módy v Miláně, kde tradičně představoval své pánské kolekce pro nadcházející sezonu.
Zemřel ve svém domě, uvedla jeho společnost bez bližších podrobností. Hodnota Armaniho impéria se podle agentury AP odhaduje na více než deset miliard dolarů (přes 210 miliard korun).
Jeden ze zlomů v Armaniho kariéře nastal také v roce 1980, kdy americký herec Richard Gere hrál v jeho saku ve snímku Americký gigolo, což fakticky předznamenalo otevření pobočky jeho firmy v kalifornském Hollywoodu v roce 1983.