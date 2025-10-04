Markéta Pekarová Adamová zvolila do volební místnost blankytně modrý kostým, který okamžitě poutal pozornost. Kombinace kostýmu a bílých tenisek působí moderně, svěže a energicky – přesně tak, jak by si mohla přát politička, která chce oslovit mladší voliče i působit civilně. Outfit má ale dvě mouchy – zúžený střih kalhot postavě Pekarové Adamové příliš nelichotí a bílé tenisky by měly být skutečně bílé. Kontrastní bílý top a náhrdelník dodávají outfitu lehký formální nádech, zatímco hnědá ledvinka přes rameno dodává nečekaný, téměř streetstylový finish.
