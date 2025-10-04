Ikona počasí
Volební styl českých političek: špičkovou eleganci málem převálcovaly módní omyly

Alena Schillerová
Alena Schillerová
Alena Schillerová
Alena Schillerová
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Parlamentní volby má Česko za sebou. K nim patří i styl – a letos se na české politické scéně hrálo vysoko. Vedle promyšlené elegance a vkusných barev se objevily i looky, které by si zasloužily „přepočítat“. Kdo bodoval sebevědomím a detaily, a kdo při výběru přestřelil?

1. Markéta Pekarová Adamová ve volební místnosti

Markéta Pekarová Adamová zvolila do volební místnost blankytně modrý kostým, který okamžitě poutal pozornost. Kombinace kostýmu a bílých tenisek působí moderně, svěže a energicky – přesně tak, jak by si mohla přát politička, která chce oslovit mladší voliče i působit civilně. Outfit má ale dvě mouchy zúžený střih kalhot postavě Pekarové Adamové příliš nelichotí a bílé tenisky by měly být skutečně bílé. Kontrastní bílý top a náhrdelník dodávají outfitu lehký formální nádech, zatímco hnědá ledvinka přes rameno dodává nečekaný, téměř streetstylový finish. 

Markéta Adamová Pekarová
Markéta Adamová Pekarová
