Hot or Not: Hříva nebo hrůza? Hlasujte, komu ve Varech se účesy nejvíce (ne)povedly!

Karlovarský festival je nejen o filmech, ale i o hvězdném looku. K tomu patří i povedené účesy. Kdo oslnil a kdo to přehnal? Chceme znát váš názor. Hlasujte v naší anketě Hot or Not!