Vítězkou Miss Czech Republic je Linda Górecká

Novou Miss Czech Republic 2025 se stala Linda Górecká, která bude Českou republiku reprezentovat na prestižní soutěži Miss World. Krásná brunetka nemá žádné kosmetické úpravy ani operace a je zadaná. „Stříhá, dělá barbera v Ostravě,“ prozradila o svém partnerovi. Sama však přiznala, že pokud by si to okolnosti vyžádaly, kvůli povinnostem spojeným s titulem by se z Ostravska klidně přestěhovala do Prahy.

Titul Miss Grand Czech Republic 2025 si odnesla Markéta Morwicková, kterou slavnostně korunovala vítězka světové Miss Grand International 2024 Rachel Gupta společně s Veronicou Biasiol, držitelkou českého titulu pro rok 2024. Karolína Gorylová získala titul Miss Supranational Czech Republic 2025, Simona Procházková se stala novou Miss International Czech Republic 2025 a titul Miss Earth Czech Republic 2025 připadl Natálii Puškinové. I Anna Marie Mařáková, která skončila na šestém místě, dostane šanci reprezentovat Českou republiku – vycestuje na soutěž Miss Intercontinental.