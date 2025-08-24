Toto jsou nejkrásnější muži Česka: Titul Muž roku 2025 získal fitness trenér Jiří Veselý

Finále 26. ročníku soutěže Muž roku proběhlo v Náchodě, kde se do závěrečného večera probojovalo dvanáct soutěžících z celé republiky. Kandidáti museli obstát v různých úkolech – odpovídali na otázky známých patronů, předvedli se ve volné disciplíně a nechyběla ani klasická promenáda v trenkách a oblecích.
Titul Muž roku 2025 si nakonec odnesl sedmadvacetiletý fitness trenér Jiří Veselý, který se do soutěže přihlásil dobrovolně. Ačkoli měl možnost objevit se v televizních reality, rozhodl se dát přednost akci s dlouhou historií a vážností. Jak sám říká, k vítězství mu možná dopomohly zkušenosti z modelingu. „Nebo možná to, jaký jsem,“ poznamenal s úsměvem.
Spolu s hlavním oceněním získal i titul Mister International. Krátce po vyhlášení se netajil tím, že ho výsledek zaskočil. Přesto dodal, že účast v soutěži pro něj znamenala důležitý životní zlom. „Můj život předtím nikam nesměřoval, ale tím, že jsem se přihlásil, jsem začal všechno v životě posouvat. To mě možná změnilo, a v průběhu soutěže to možná cítila i porota,“ řekl upřímně.
Titul Muž roku 2025 – Mister International Czech republic – Jiří Veselý, číslo 6
Titul 2. Muž roku 2025 – Man of the Year Czech republic – Jakub Batfalský, číslo 3
Titul 3. Muž roku 2025 – Man of the World Czech republic – Tomáš Ondráček, číslo 12
Maminka je pro něj vším
Během finálového večera došlo i na jednu z nejdojemnějších chvil celého programu. Jiří Veselý se ve volné disciplíně rozhodl vzdát poctu své mamince, aniž by o tom předem věděla. „Nechtěl jsem ji dostat do nějakého těžkého momentu, protože o tom nevěděla a ona není taková, že by chtěla pozornost,“ popsal Jiří pro iDnes.cz okamžik, kdy věnoval vystoupení ženě, která pro něj znamená nejvíc. „Mám ji moc rád a chtěl jsem jí tím ukázat, že je prostě nejdůležitější člověk v mém životě,“ přiznal.
Finále soutěže soutěže doprovodila také řada známých osobností, které se ujaly role patronů jednotlivých finalistů. Nechyběly herečky Michaela Dolinová, Veronika Gajerová či Lucie Zedníčková, zpěvačky Šárka Rezková a Bára Mottlová, ani oblíbené tváře televizních obrazovek jako Jitka Sedláčková, Jitka Kocurová nebo Zuzana Bubílková. Podporu soutěžícím přišli vyjádřit i Amélie Pokorná, moderátor Vojtěch Urban, novinářka Alex Mynářová či legendární Saskia Burešová. Mezi patrony se objevila také modelka Iveta Lutovská nebo herečka Lucie Polišenská. Společně tak vytvořili pestrou a inspirativní sestavu osobností z kulturního i společenského prostředí.
