Svetr, který neodložíte až do jara? Tohle jsou 3 trendy, které ovládnou podzim i zimu

Svetr je základ podzimního i zimního šatníku – ale ne každý sedí každé postavě, osobnímu stylu nebo tónu pleti. Tajemství dokonalého svetru spočívá v tom, že respektuje naše křivky, ladí s naší barevnou paletou a ano, také odráží náš charakter. Jak si krok po kroku vybrat svetr, ve kterém budete vypadat a cítit se skvěle?
Výběr správného střihu je klíčový. Ženy s postavou typu hruška, tedy s užšími rameny a širšími boky, budou nejlépe vypadat ve svetrech, které dodají objem spíš horní části těla. Ze vzorů a materiálů klidně volte rolák s copánkovým vzorem nebo svetr s nabíranými rukávy – oba dokážou elegantně vyvážit vaše proporce a přitáhnout pozornost nahoru.
Naopak ženy s plnějším středem těla, tedy postavou typu jablko, mohou sáhnout po splývavých svetrech a delších kardiganů bez zapínání. Tyto střihy opticky prodlouží siluetu a vytvoří jemnější linii.
Typ postavy „přesýpací hodiny“ s jasně definovaným pasem by zase měly své křivky spíš zdůraznit než zakrývat. Svetr s páskem nebo zkrácený zavinovací střih dokonale podtrhne ženskou siluetu. A ženy s obdélníkovou, rovnou postavou mohou sáhnout po svetrech s výraznou texturou, volány či kapsami, které dodají iluzi ženských tvarů a hravě rozbijí jednoduchou siluetu.
Otázka osobního vkusu
Jenže důležitý je i váš osobní styl. Minimalistky ocení jemné kašmírové roláky nebo hladké svetry ve smetanových a neutrálních tónech. Snadno je lze kombinovat s elegantními kalhotami a decentními šperky. Romantičky si zamilují spíš jemné pleteniny s drobnými perličkami, háčkovanými detaily či pastelovými tóny, které budou hezky fungovat s midi sukněmi a kozačkami. Kombinace s maxi sukněmi a kotníkovými botami může být pro ně také zajímavá a je momentálně v kurzu. Pro ženy s rockerským nebo urban stylem jsou ideální oversized svetry s výraznou texturou, ideálně ve tmavých barvách, které kontrastují s bílou košilí. Outfit pak krásně doplní robustními botami. A bohémské duše nejspíš ocení huňaté kardigany, které lze vrstvit přes šaty nebo široké kalhoty a doplnit kloboukem nebo šálou.
Třetí pilíř správného výběru: barva
Pokud máte světlou pleť s popelavými vlasy, sáhněte po chladnějších tónech. Slušet vám bude šedá, chladná modrá či fialková. Teplým béžovým odstínům se radši vyhněte. Naopak teplé typy budou nejlépe vypadat v krémové, hořčicové, cihlové a olivové. Tmavší typy s kontrastními rysy mohou zvolit smaragdovou, vínovou nebo temně modrou a vyhnout se pastelovým tónům, zatímco světlé blondýnky rozzáří světle růžová, písková nebo perlově šedá.
Dokonalý svetr tedy není ani tak otázkou aktuálního trendu, ale především znalosti vlastního těla, osobního vkusu i barev, které vám sluší. U správné kombinace těchto tří faktorů získáte kousek, který vás zahřeje nejen na těle, ale i na duši.
