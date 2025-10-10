10. 10. Marina
Sukně na podzim? Jednoznačně ano! Ukážeme vám, jak zůstat stylová, i když teploty klesají

Fashionable clothes. Femininity and tenderness. Friends girls. Fall fashion. Pleated skirt fashion trend. Women walking in autumn park. Autumn stylish outfit. Adorable ladies enjoy sunny autumn day.Foto: Shutterstock
Fashionable clothes. Femininity and tenderness. Friends girls. Fall fashion. Pleated skirt fashion trend. Women walking in autumn park. Autumn stylish outfit. Adorable ladies enjoy sunny autumn day.Foto: Shutterstock
Daniela Straková
Daniela Straková

Podzim je jako nekonečná teplotní houpačka. Ideální příležitost vytáhnout vrstvy, hrát si s texturami a barvami… a samozřejmě nezapomenout na sukně! Ať už jste tým midi, mini nebo maxi, sukně na podzim nejsou jen módní kouskem – jsou tajnou zbraní, jak vypadat stylově, aniž byste zmrzly.

Reklama

Ačkoli je léto už dávno pryč, neznamená to, že se musíme rozloučit s nejženštějším prvkem dámského šatníku. Sukně ve všech délkách a tvarech jsou zkrátka jeho nenahraditelnou součástí a podzimní šatník je vítá s otevřenou náručí! Stačí pár chytrých tipů a vrstvení, a i v dešti, větru nebo ranní mlze budete vypadat stylově a přitom zůstanete v teple. Midi, mini nebo maxi každá délka má své kouzlo a s trochou fantazie je můžete nosit do kanceláří, ale i na víkendové brunche. Stačí kombinovat textury, barvy a doplňky, a rázem se sukně stane hrdinkou podzimního outfitu.

Midisukně: doladí ji rolák a kotníkové boty

Midi sukně je univerzální kousek stačí ji doplnit rolákem nebo svetrem a kotníčkovými botami nebo kozačkami. Hned vám vznikne elegantní, přitom pohodlný look.

