Ačkoli je léto už dávno pryč, neznamená to, že se musíme rozloučit s nejženštějším prvkem dámského šatníku. Sukně ve všech délkách a tvarech jsou zkrátka jeho nenahraditelnou součástí a podzimní šatník je vítá s otevřenou náručí! Stačí pár chytrých tipů a vrstvení, a i v dešti, větru nebo ranní mlze budete vypadat stylově a přitom zůstanete v teple. Midi, mini nebo maxi – každá délka má své kouzlo a s trochou fantazie je můžete nosit do kanceláří, ale i na víkendové brunche. Stačí kombinovat textury, barvy a doplňky, a rázem se sukně stane hrdinkou podzimního outfitu.