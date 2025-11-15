15. 11. Leopold
Přírodní neznamená bezpečnější: odborník vysvětlil, jak je to ve skutečnosti s parabeny a sulfáty

Mytí vlasů
Mytí vlasůFoto: Shutterstock
Mytí vlasů
Mytí vlasůFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

S přibývajícími roky již svou pokožku většinou známe a pečlivěji vybíráme, co na ni použít. Chemie v kosmetice je však pro mnohé strašákem. V reklamách na nás vykukují nápisy „bez parabenů“ či „bez sulfátů“ a snadno tak vzniká dojem, že jde o látky nebezpečné, kterým je nutné se vyhnout za každou cenu. Jak to ale ve skutečnosti je?

„Jedním z nejčastějších omylů je představa, že přírodní je vždy lepší a chemie škodí,“ říká Jan Klusák, odborník na vlasy značky Navlasil a jeden z mála Čechů, který absolvoval prestižní kurz v Bruselu, který ho opravňuje hodnotit bezpečnost kosmetických produktů podle přísných evropských standardů. „Ve skutečnosti je rozhodující účel, koncentrace a samotná bezpečnost látky – ne to, jestli vznikla přírodně, nebo v laboratoři. Vždyť třeba botulotoxin je přírodního původu, a přitom patří mezi nejjedovatější látky vůbec.“

Co jsou sulfáty a kdy vadí?

Sulfáty jsou povrchově aktivní látky, které pomáhají odstraňovat maz a nečistoty. Díky nim pění šampony, sprchové gely či čistící pěny, a právě tyto látky nám dávají pocit důkladného umytí. Nejznámější je sodium lauryl sulfate (SLS), který je velmi účinný, ale k citlivé pokožce může být agresivní. Jemnější variantou je sodium laureth sulfate (SLES). Méně běžným, ale účinným sulfátem je Ammonium Lauryl Sulfate. V dnešní kosmetice se ale častěji používají i šetrnější alternativy, jako například decyl glucoside, které ale mají své limity.

„Protože sulfáty mají silný odmašťovací efekt, mohou u citlivé či suché pokožky narušit ochrannou bariéru a způsobit podráždění. To ale neznamená, že jsou automaticky nebezpečné,“ vysvětluje Jan Klusák. „Jde spíš o to, zda je určitá složka vhodná pro konkrétní typ pleti, v jaké koncentraci je použita, jaké je celkové složení produktu.“

Sulfáty v kosmetice
Foto: Shutterstock
Zdroj: Jan Klusák, doi.orgec.europa.eufda.govchemistscorner.com

Prohlédnout grafiku
