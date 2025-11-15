Přírodní neznamená bezpečnější: odborník vysvětlil, jak je to ve skutečnosti s parabeny a sulfáty

„Jedním z nejčastějších omylů je představa, že přírodní je vždy lepší a chemie škodí,“ říká Jan Klusák, odborník na vlasy značky Navlasil a jeden z mála Čechů, který absolvoval prestižní kurz v Bruselu, který ho opravňuje hodnotit bezpečnost kosmetických produktů podle přísných evropských standardů. „Ve skutečnosti je rozhodující účel, koncentrace a samotná bezpečnost látky – ne to, jestli vznikla přírodně, nebo v laboratoři. Vždyť třeba botulotoxin je přírodního původu, a přitom patří mezi nejjedovatější látky vůbec.“
Co jsou sulfáty a kdy vadí?
Sulfáty
jsou povrchově aktivní látky, které pomáhají odstraňovat maz a
nečistoty. Díky nim pění šampony, sprchové gely či čistící
pěny, a právě tyto látky nám dávají pocit důkladného umytí. Nejznámější
je sodium lauryl sulfate (SLS), který je velmi účinný, ale
k citlivé pokožce může být agresivní. Jemnější
variantou je sodium laureth sulfate (SLES). Méně běžným, ale
účinným sulfátem je Ammonium Lauryl Sulfate. V
dnešní kosmetice se ale častěji používají i šetrnější
alternativy, jako například decyl glucoside, které ale mají své
limity.
„Protože sulfáty mají silný odmašťovací efekt, mohou u citlivé či suché pokožky narušit ochrannou bariéru a způsobit podráždění. To ale neznamená, že jsou automaticky nebezpečné,“ vysvětluje Jan Klusák. „Jde spíš o to, zda je určitá složka vhodná pro konkrétní typ pleti, v jaké koncentraci je použita, jaké je celkové složení produktu.“
Parabeny – opravdu se jich musíme bát?
Parabeny patří mezi konzervanty, které chrání kosmetiku před bakteriemi a plísněmi. Používají se už více než 80 let a patří mezi nejprozkoumanější složky v kosmetickém průmyslu vůbec. Jsou účinné už při nízkých koncentracích. Bez nich by byly některé kosmetické přípravky potenciálně nebezpečné už po pár dnech používání.
„Lidé
se často obávají, že parabeny narušují hormonální rovnováhu
nebo se hromadí v těle. Tyto obavy vycházejí z laboratorních
testů na zvířatech při velmi vysokých dávkách, které nemají
souvislost s běžným používáním kosmetiky,“ popisuje
odborník. „Relevantní
vědecké důkazy o škodlivosti schválených parabenů v běžných
koncentracích v kosmetice neexistují. Evropská legislativa navíc
přesně stanovuje limity jejich použití, pro děti, těhotné či
citlivé typy pleti platí ještě přísnější kritéria.“
Je kosmetika bez parabenů a sulfátů lepší?
Možná překvapivá odpověď zní: ne vždy. „Bez sulfátů může být mycí efekt slabší, bez parabenů je obtížnější zajistit dlouhodobou mikrobiální stabilitu přípravku. Náhrady existují, ale nemusí být stejně účinné,“ říká Jan Klusák. „Klíčem není absence určité složky, ale kvalita celé formulace.“
Jak se vyznat ve složení?
Pokud chcete vědět, co vaše kosmetika obsahuje, stačí číst obaly. Sulfáty poznáte podle slova sulfate (např. Sodium Laureth Sulfate). Výjimkou je Sodium Coco Sulfate, získaný z kokosového oleje, který je šetrný, a dokonce povolený v certifikované přírodní kosmetice. Parabeny najdete podle přípony paraben (např. Methylparaben, Propylparaben).
Kosmetika není černobílá
Sulfáty i parabeny mají v kosmetice své místo – nejsou univerzálně „dobré“ ani „špatné“. Jde o to, pro koho je produkt určen, jak je složený a zda odpovídá konkrétním potřebám pleti či vlasů. „Důležité je nevnímat kosmetiku černobíle. Někdy je vhodnější zvolit variantu bez sulfátů či parabenů, například u velmi citlivé pokožky, ekzematické či dětské pokožky. Ale v mnoha případech právě díky těmto látkám získává kosmetika účinnost i bezpečnost, kterou bychom jinak neměli,“ dodává závěrem Jan Klusák.
Jaké další látky jsou vnímané jako nebezpečné?
Silikony nejsou škodlivé, ale některé typy (je jich opravdu spousta) mohou být v přírodě špatně odbouratelné. Alkoholy (např. denaturovaný alkohol) mohou vysušovat pleť, ale v některých produktech hraje důležitou roli. Vždy záleží na koncentraci, kombinaci s jinými složkami a typu pokožky.
