Léto patří neonu! Návrat do devadesátek je nejen zářivý, ale i překvapivě elegantní

Pokud jaro patří pastelům, pak léto bez debat patří neonu. A to nejen v módě nebo na hudebních festivalech – výrazné barvy letos hrají prim i na nehtech. Možná to zní jako návrat do devadesátek, ale nebojte se: neonová manikúra dnes vypadá jinak. Moderně, hravě, svěže – a ano, klidně i elegantně.