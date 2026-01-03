Přeskočit na obsah
3. 1. Radmila
Zhubnout tuk v pase teď půjde snadno: Trenérka prozradila skutečně účinný cvik

Hubnutí břicha
Hubnutí břicha
Petra Holakovská

Tuk v oblasti pasu je neúprosný. Stačí pár dietních přešlapů a ne a ne se ho zbavit. Většina z nás proto hledá efektivní způsoby, jak ho z této rizikové oblasti dostat. Podle fitness trenérky Stephanie Mansour přitom existuje jeden nenáročný a přitom zaručený pohyb ze skupiny core cviků, se kterým půjde tvarování pasu a boků docela snadno.

Tvarování pasu je pro mnoho žen prioritou a není to pouze o estetice — silný a pevný střed těla podporuje lepší držení těla, stabilitu páteře a celkovou funkčnost pohybu. Bohužel ale neexistuje žádná „zázračná metoda, která by dokázala cíleně spálit tuk jen na bocích či v pase. Toho lze dosáhnout jedině kombinací celkového hubnutí a posilování svalstva tzv. core, tedy středu těla.

Žena ve čtyřiceti po tréninku
Žena ve čtyřiceti po tréninku

Hubnutí jde ve čtyřiceti hůř kvůli hormonům. Ale dá se to, radí trenér. Kde je fígl?

Fitness

Zázračný cvik, který dokáže divy

Skvělá zpráva je, že pokud si osvojíte účinné metody k jeho posílení, máte vyhráno. Trenérka Stephanie Mansour v rámci této strategie doporučuje jeden velmi jednoduchý cvik, který je zvlášť vhodný i pro naprosté začátečníky nebo pro ty, kdo dlouho necvičili – a nepotřebujete k němu žádné speciální vybavení. Tento cvik je známý jako heel touches (nebo také side reaches) a cílí především na šikmé břišní svaly, které obepínají pas a přispívají k jeho definici.

Hubnutí břicha
Posílování středu těla.
Foto: Shutterstock
Co je heel touches

Heel touches je účinný cvik, který se provádí vleže na zádech s pokrčenými koleny. Při každém opakování se zvedáte jen tak daleko, aby vaše prsty dosáhly k jedné straně paty a pak k druhé, čímž procvičíte šikmé břišní svaly a další části středu těla.

10 minut stačí

Podle Mansour je tento cvik vhodný i pro úplné začátečníky, nevyžaduje žádné náčiní ani fitness vybavení a pomáhá zapojit hluboké svaly středu těla, které stabilizují trup. Lze jej provádět denně bez rizika přetížení a to vše během 10 minut denně. Pokud potřebuje zhubnout i nějaké tukové zásoby, pak trenérka doporučuje myslet i na kalorický deficit. Heel touches pomáhají zpevnit svaly kolem pasu, boků a zajistí, aby silueta působila pevněji.

Hubnutí
Hubnutí by mělo jít ruku v ruce se zdravou stravou.
Foto: Shutterstock

Jak na to?

Lehněte si na záda, pokrčte kolena a chodidla položte na zem. Potom zvedněte hlavu i ramena tak, aby mezi bradou a hrudníkem zůstala malá mezera. Z této pozice natáhněte pravou ruku směrem k pravé patě, vraťte se zpět a hned poté natáhněte levou ruku k levé patě – to je jedno opakování. Cvik provádějte plynule v rytmu a udělejte celkem 10 opakování na každou stranu.

Rada trenérky

Tvarování pasu nepřijde přes noc — klíč je pravidelnost, konzistence a kombinace cviků na core s celkovým tréninkem a samozřejmě zdravou stravou. Heel touche však může být naprosto skvělým doplňkem ke komplexnímu plánu, který podporuje silnější a stabilnější střed těla a vaší cestu za vysněnou postavou může významně urychlit.

Hubnutí břicha
Posílování středu těla je možné mnoha způsoby.
Foto: Shutterstock

VIDEO: Trenér fitness naschvál přibral 25 kilo: Klienti mi víc důvěřují. I já jsem selhával

Zjistil jsem, že klienti to nemají lehké. Největší překážkou je hlava, nevěří si a motivace upadá. Cítil jsem to i sám na sobě, říká Matúš Špirko. | Video: Daniela Písařovicová

Zdroj: health.yahoo.com

Všechny štítky

