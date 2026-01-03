Tvarování pasu je pro mnoho žen prioritou a není to pouze o estetice — silný a pevný střed těla podporuje lepší držení těla, stabilitu páteře a celkovou funkčnost pohybu. Bohužel ale neexistuje žádná „zázračná metoda“, která by dokázala cíleně spálit tuk jen na bocích či v pase. Toho lze dosáhnout jedině kombinací celkového hubnutí a posilování svalstva tzv. core, tedy středu těla.
Zhubnout tuk v pase teď půjde snadno: Trenérka prozradila skutečně účinný cvik
Tuk v oblasti pasu je neúprosný. Stačí pár dietních přešlapů a ne a ne se ho zbavit. Většina z nás proto hledá efektivní způsoby, jak ho z této rizikové oblasti dostat. Podle fitness trenérky Stephanie Mansour přitom existuje jeden nenáročný a přitom zaručený pohyb ze skupiny core cviků, se kterým půjde tvarování pasu a boků docela snadno.
Zázračný cvik, který dokáže divy
Skvělá zpráva je, že pokud si osvojíte účinné metody k jeho posílení, máte vyhráno. Trenérka Stephanie Mansour v rámci této strategie doporučuje jeden velmi jednoduchý cvik, který je zvlášť vhodný i pro naprosté začátečníky nebo pro ty, kdo dlouho necvičili – a nepotřebujete k němu žádné speciální vybavení. Tento cvik je známý jako heel touches (nebo také side reaches) a cílí především na šikmé břišní svaly, které obepínají pas a přispívají k jeho definici.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Krk a dekolt bez povislé kůže: Jednoduché triky na péči, která skutečně funguje
Co je heel touches
Heel touches je účinný cvik, který se provádí vleže na zádech s pokrčenými koleny. Při každém opakování se zvedáte jen tak daleko, aby vaše prsty dosáhly k jedné straně paty a pak k druhé, čímž procvičíte šikmé břišní svaly a další části středu těla.
10 minut stačí
Podle Mansour je tento cvik vhodný i pro úplné začátečníky, nevyžaduje žádné náčiní ani fitness vybavení a pomáhá zapojit hluboké svaly středu těla, které stabilizují trup. Lze jej provádět denně bez rizika přetížení a to vše během 10 minut denně. Pokud potřebuje zhubnout i nějaké tukové zásoby, pak trenérka doporučuje myslet i na kalorický deficit. Heel touches pomáhají zpevnit svaly kolem pasu, boků a zajistí, aby silueta působila pevněji.
Jak na to?
Lehněte si na záda, pokrčte kolena a chodidla položte na zem. Potom zvedněte hlavu i ramena tak, aby mezi bradou a hrudníkem zůstala malá mezera. Z této pozice natáhněte pravou ruku směrem k pravé patě, vraťte se zpět a hned poté natáhněte levou ruku k levé patě – to je jedno opakování. Cvik provádějte plynule v rytmu a udělejte celkem 10 opakování na každou stranu.
Rada trenérky
Tvarování pasu nepřijde přes noc — klíč je pravidelnost, konzistence a kombinace cviků na core s celkovým tréninkem a samozřejmě zdravou stravou. Heel touche však může být naprosto skvělým doplňkem ke komplexnímu plánu, který podporuje silnější a stabilnější střed těla – a vaší cestu za vysněnou postavou může významně urychlit.