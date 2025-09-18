Ikona počasí
Nosit, nebo nenosit podprsenku? Braless trend pod rentgenem zdraví i etikety

PodprsenkyFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Podprsenka provází ženy už od starověku, kdy si Řekyně a Římanky kolem hrudníku uvazovaly pruh látky, aby jejich ňadra nebyla povislá. Následovaly korzety, které po tři staletí tvarovaly postavy, i když byly velmi nepohodlné. Zlom nastal na konci 19. století, kdy Herminie Cadolle rozřezala korzet na dvě poloviny a přidala ramínka. O pár let později Mary Phelps Jacob dala podprsence dnešní podobu.

Z celé historie vyplývá, že hlavním cílem bylo vždy držet poprsí na svém místě a vytvářet atraktivní siluetu. Zvednutá ňadra se v naší kultuře považují za znak krásy a podprsenky přinášejí i praktické benefity, například ochranu prsou při sportu.

Nenosit podprsenku je stále problém
Nenosit podprsenku je stále problém

"Takhle jdeš ven?" Nenosit podprsenku je stále problém, prsa jsou nástrojem kontroly

Životní styl

Braless fashion a hledání přirozenosti

Současným světem hýbe trend braless fashion – ženy odkládají podprsenky, aby se cítily svobodněji a přirozeněji. Podobně jako ve starověku, kdy byla nahota běžná a tělo bylo považováno za chrám, dnes mnohé ženy vnímají nenošení prádla jako návrat k přirozenosti. Tento styl však otevírá otázky týkající se zdraví, komfortu, estetiky, ale i ekonomických a environmentálních souvislostí.

Ženy se často ptají, zda má nenošení podprsenky zdravotní důsledky, nebo zda se bez ní budou cítit pohodlněji. Komfort je velmi individuální – zatímco ženy s menšími ňadry si mohou užívat svobodu naplno, u většího poprsí bývá podpora nezbytná. Není výjimkou, že ňadra váží více než kilogram, a proto se nošení podprsenky doporučuje zejména od velikosti košíčku D.

Zdravotní dopady a mýty

Velká prsa bez opory mohou přetěžovat trapézové svaly, což vede k bolestem zad, hlavy či krční páteře a také k nesprávnému držení těla. Dlouhodobě se může rozvinout cervikobrachiální syndrom, kdy bolest z krční páteře vystřeluje do ramen a paží. Alternativou mohou být nevyztužené podprsenky s kosticemi, které drží poprsí na místě a zároveň umožňují větší volnost. V souvislosti s rakovinou prsu koluje řada mýtů, ale vědecké poznatky potvrzují, že vznik nádoru není spojen s nošením či nenošením podprsenky.

Rizikovými faktory jsou spíše věk, genetika, rodinná anamnéza nebo nadváha. Nošení nevhodné podprsenky však může ovlivnit spánek – těsné prádlo zvyšuje tělesnou teplotu a snižuje hladinu melatoninu. Podobně negativně působí na lymfatický systém a krevní oběh, pokud je podprsenka příliš těsná. Ačkoliv podprsenka podporuje prsa při pohybu, příliš úzký obvod nebo neprodyšný materiál mohou vést ke kožním problémům, vyrážkám či akné.

Společenské vnímání a estetika

Braless fashion se stále častěji objevuje ve veřejném prostoru, ale nemusí být vhodná v každé situaci. Prosvítající bradavky mohou přitahovat nežádoucí pohledy a v pracovním prostředí mohou být vnímány jako provokativní. Některé ženy na názory okolí nedbají a cítí se bez podprsenky svobodně, jiné volí kompromis – topy či šaty s všitými košíčky nebo upravenou hrudníkovou částí. Obavy z povislých prsou jsou častým argumentem proti nenošení podprsenek, avšak odborníci upozorňují, že skutečné příčiny ochabování prsou souvisí s genetikou, velikostí ňader, gravitací, těhotenstvím a kojením. Prsa drží Cooperovy vazy, které s věkem ochabují, a tento proces nelze zastavit ani cvičením, protože prsní svaly leží hluboko pod žlázovou a tukovou tkání. Přesto se podprsenky doporučují zejména při sportu, kdy se prsa výrazně pohybují a vznikají drobné prasklinky, které mohou být bolestivé.

Bez podprsenky
Foto: Shutterstock

Rovnováha mezi svobodou a podporou

Rozhodnutí o nošení či nenošení podprsenky je velmi osobní a závisí na velikosti prsou, zdravotním stavu i životním stylu. Ženy s menšími ňadry mohou bez obav volit volnost, zatímco u většího poprsí je vhodné hledat podporu, aby nedocházelo k bolestem a zdravotním komplikacím. Podprsenky navíc pomáhají předcházet kožním problémům při sportu a chrání před nadměrným pohybem prsou. Na druhou stranu, odložení podprsenky může přinést pocit svobody a umožnit pokožce dýchat. Každá žena si tak musí najít vlastní rovnováhu mezi pohodlím a oporou – ať už prostřednictvím braless fashion, nebo volbou vhodně padnoucího spodního prádla.

