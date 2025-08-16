Reklama
Mužské líčení má tisíciletou tradici! Tyto hvězdy dokazují, že nejde o výstřelek

Muži a líčení
Muži a líčeníFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Oční linky, stíny i rtěnky nejsou jen doménou žen. Mužské líčení má tisíciletou tradici, od egyptských faraonů až po dnešní celebrity. Podívejte se, které hvězdy mu podlehly a jak se tento trend vyvíjel.

Občas se na veřejnosti objeví známý herec, zpěvák či sportovec s černými očními linkami, výrazným stínem nebo jiným typem líčení. Většinou to média i fanoušci berou jako krátkodobý módní výstřelek, kterým chce dotyčný zaujmout nebo okořenit svůj vzhled. Přitom pravda je taková, že líčení u mužů rozhodně není žádnou novinkou – má za sebou bohatou a dlouhou historii, která sahá až do dávných civilizací.

Ondřej Brzobohatý
Ondřej Brzobohatý

Ondřej Brzobohatý se ukázal jako Tifanny Ritchbitch. "Není to úchylný," říká

Celebrity

Od egyptských faraonů, kteří používali kohl nejen pro krásu, ale i jako ochranu proti slunci, přes dramaticky nalíčené herce v kabuki divadle až po rockové ikony 70. a 80. let – mužské líčení se v různých podobách objevovalo napříč staletími a kulturami. Dnes ho můžeme vidět nejen na pódiích a červených kobercích, ale také v běžném životě, kde se stává prostředkem sebevyjádření a hry s identitou.

Jak daleko do minulosti tato tradice sahá, kde má své kořeny a které současné hvězdy jí naprosto propadly, nebo si ji alespoň jednou vyzkoušely? To zjistíte v naší fotogalerii, která ukazuje mužské líčení v celé jeho rozmanitosti – od historických inspirací až po moderní trendy.

