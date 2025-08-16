Mužské líčení má tisíciletou tradici! Tyto hvězdy dokazují, že nejde o výstřelek

Oční linky, stíny i rtěnky nejsou jen doménou žen. Mužské líčení má tisíciletou tradici, od egyptských faraonů až po dnešní celebrity. Podívejte se, které hvězdy mu podlehly a jak se tento trend vyvíjel.
Občas se na veřejnosti objeví známý herec, zpěvák či sportovec s černými očními linkami, výrazným stínem nebo jiným typem líčení. Většinou to média i fanoušci berou jako krátkodobý módní výstřelek, kterým chce dotyčný zaujmout nebo okořenit svůj vzhled. Přitom pravda je taková, že líčení u mužů rozhodně není žádnou novinkou – má za sebou bohatou a dlouhou historii, která sahá až do dávných civilizací.
Od egyptských faraonů, kteří používali kohl nejen pro krásu, ale i jako ochranu proti slunci, přes dramaticky nalíčené herce v kabuki divadle až po rockové ikony 70. a 80. let – mužské líčení se v různých podobách objevovalo napříč staletími a kulturami. Dnes ho můžeme vidět nejen na pódiích a červených kobercích, ale také v běžném životě, kde se stává prostředkem sebevyjádření a hry s identitou.
Jak daleko do minulosti tato tradice sahá, kde má své kořeny a které současné hvězdy jí naprosto propadly, nebo si ji alespoň jednou vyzkoušely? To zjistíte v naší fotogalerii, která ukazuje mužské líčení v celé jeho rozmanitosti – od historických inspirací až po moderní trendy.