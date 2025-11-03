Na letošních Tháliích většina dam vsadila na jistotu: lichotivé střihy, decentní doplňky a bezpečné barevné tóny. Občas to balancovalo na hraně nudy, ale tenhle typ akce si žádá spíš střídmou eleganci než show jako u hudebních cen – a sklouznout do módní šedi je pak snadné. Pánové naopak překvapili. Oblékli sukně, roláky s výřezy, sáhli po výrazných materiálech i barvách a díky pár chytrým akcentům dokázali pozvednout i velmi tradiční outfity.
Elegantně pánská Absolonová... i Brzobohatý
Monika Absolonová vsadila na kalhotový kostým v pánském stylu se zvýrazněnými rameny. Kalhotové kostýmy letos na Tháliích dominovaly, zejména díky starším ročníkům, ale muzikálová hvězda se s tímto všepohlcujícím trendem vypořádala se ctí. Outfit doplnila glamour účesem s výraznou vlnou a minimalistickými šperky – nejzajímavějším detailem byla velká ozdoba na levém uchu, kterou bohužel na záběru nevidět.
Hodnocení (jako ve škole): 1
Ondřej Brzobohatý v pozadí v podstatě nijak nepřekvapil. Černý oblek včetně motýlku je sice na slavnostní večer vhodný a sluší mu, ale celek působí až příliš monotónně. Charakteristické brýle a decentní šperky zůstávají jeho poznávacím znamením – přesto by outfit oživil třeba motýlek v kontrastní barvě.
Hodnocení: 2
Černo-bílá kombinace je pořád silná
Černo-bílá kombinace je sázkou na jistotu. Alice Kvasnicová vsadila na černou halenku doplněnou bílým sakem s tenkými proužky. Poněkud konzervativní základ ozvláštňuje aspoň výrazná brož, ale chybí tomu silnější módní charakter.
Hodnocení: 3
Ženskost v purpurové
Zdena Studenková je důkazem, že i ve vyšším věku lze zaujmout a zůstat ženská. Na rozdíl od mnoha vrstevnic zvolila purpurové šaty v lichotivém zavinovacím střihu, z nichž navíc jemně vykukovala černá krajka. Elegantní vzhled završil hezký, dívčí účes. Směs stříbrných a zlatých šperků je sice trochu odvážná, přesto celkově outfit působí povedeně a vyváženě.
Hodnocení: 1-
Pánové se odvázali
Dámská móda na cenách Thálie je obvykle velice decentní, až na hraně unylé nudy. Pánové se naopak rozhodli vytáhnout odvážné kousky, které u nás na mužích tolik nevídáme. V tomto případě jde o sukni, přesto je outfit formální, esteticky promyšlený a slavnostní. Drobným výstředním prvkem jsou kožené náramky a kabelka, které mírně narušují čistotu stylingu.
Hodnocení: 2
Co dům dal
Valerie Zawadská mohla svému outfitu věnovat více pozornosti. Černý základ zní teoreticky dobře, ale padá na detailech: zdobení u výstřihu opticky rozšiřuje horní partii, šátek v jiném odstínu spíš ruší než doplňuje, a lesklá kabelka působí levně. Vrchol nešvaru představuje sako z teplákoviny, které celkově proměňuje outfit v nevyvážený chaos. Jediným kladným prvkem jsou volné kalhoty, které působí pohodlně a decentně.
Hodnocení: 5
Simona Stašová jako vzor
Simona Stašová staví na podobném základu jako Valerie Zawadská, ale výsledek působí zcela jinak. Volné kalhoty a sako jsou dokonale sladěné, bílá halenka pod ním už je jen nenápadný, ale funkční detail. Černé kožené boty a kabelka nic nepokazily, ale ani outfit výrazně neposunuly. Bod navíc si zaslouží za výrazné brýle, které dodávají charakter. Celek funguje, ale postrádá výraznější módní moment.
Hodnocení: 2
Dámský gambit Venduly Pizingerové
Róbu s netradičním vzorem připomínajícím šachovnici vytáhla Vendula Pizingerová. Asymetrický střih šatů je obecně lichotivou volbou. Vzor na sebe strhává pozornost, ale současně působí až moc tmavě. Naštěstí to zachraňují blond vlasy a tmavě červená manikúra, které look osvěžují. Outfitu by však prospěly nějaké barevné či třpytivé akcenty, případně sjednocená vizuální koncepce, která by dala celku větší soudržnost.
Hodnocení: 2
Třpytiví Vojtko s partnerkou
Na Tháliích se potkaly dva módní světy: unylé kalhotové kostýmy a tradiční večerní róby. O trochu třpytu a glamouru se postaral Marian Vojtko s partnerkou, kteří akci dodali aspoň náznak glamouru a navíc se hezky sladili bez toho, aby to působilo přehnaně.
Hodnocení: 1
Rozzářená Kateřina Pechová
Kateřina Pechová zvolila nádherně zářivou barvu, což samo o sobě v módní šedi letošních Thálií působí jako velké plus. Volný střih, účes a náušnice spolu ladí a outfit působí vyváženě. Naopak černé psaníčko, jakkoli univerzální, lehce strhává celkový dojem do klišé. Outfitu by prospělo něco jemnějšího a třpytivějšího, ale to možná zrovna nebylo k dispozici.
Hodnocení: 2
Modrá není vždy dobrá
Barevná typologie tentokrát selhala – prašná nebesky modrá není univerzálně slušivá a Janu Doleželovou spíše ubíjí, byť může hrát roli i osvětlení. Na druhou stranu střih šatů je povedený a styling vyvážený – modelka zachovala jednotu stříbrných doplňků, včetně psaníčka a bot.
Hodnocení: 2
Trávníčkový chaos
Zelený krajkový panel na hrudníku modelu dominuje a krásně ladí s očima Moniky Trávníčkové. Celkově se ale jedná o slušný chaos. Na šatech se toho děje hodně, kromě krajky o pozornost bojují i průhledné rukávy i vodopádový výstřih. Pozitivem je, že Trávničková doplnila outfit jednoduchými perlovými náušnicemi a černým psaníčkem. Mínus je zase křiklavá červená manikúra, která s ničím neladí a působí od věci. Ideální by bylo sladit ji s rtěnkou a postavit model čistě na zelené krajce a jednoduchém střihu.
Hodnocení: 4
Jako Pamela
Andrea Černá je pořád Princeznou ze mlejna, a na ceny se dostavila bez líčení, což připomíná přístup Pamely Anderson z posledních let. Díky jejím silným a úhledným rysům make-up nechybí, přesto módní kombinace působí až moc ležérně vzhledem k slavnostnímu charakteru akce. Kožený kabát lze akceptovat jako svrchní vrstvu a zelené triko hezky podtrhuje její oči, navíc se snaží sladit s botami. Kabelka už však působí nepatřičně. Za běžného dne by outfit prošel, ale na Thálie by bylo vhodné věnovat víc péče.
Hodnocení: 5
Odvážný Adam
Lukáš Adam patří mezi pány, kteří se nebáli posunout módu na předávání cen Thálie dál. Rolák s kulatým výřezem na hrudi představuje jistý módní exces, nicméně díky sametovému saku, kalhotám a elegantním botám získává outfit spíše konceptuální nádech. Avantgardní pokus by byl však vhodnější spíše na hudebních cenách. Na Thálie by tomu slušel panel z průhledné nebo síťované látky, který by podtrhl umělecký dojem. Navíc se odstíny saka a kalhot zbytečně rozcházejí.
Hodnocení: 4
