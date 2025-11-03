3. 11. Hubert
Módní verdikt z Cen Thálie: Muži v sukních byli stylovější než jejich herecké kolegyně

Ceny Thálie 2025
Ceny Thálie 2025Foto: Profimedia
Ceny Thálie 2025
Ceny Thálie 2025Foto: Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková

Móda z Cen Thálie nebyla ani letos úplně překvapivá. Decentní modely se držely spíš ověřených schémat, dominovaly kalhotové kostýmy a poněkud tragické večerní róby. Tentokrát ale módu z Thálií překvapivě povznesli pánové: vytáhli sukně i avantgardní výřezy.

Na letošních Tháliích většina dam vsadila na jistotu: lichotivé střihy, decentní doplňky a bezpečné barevné tóny. Občas to balancovalo na hraně nudy, ale tenhle typ akce si žádá spíš střídmou eleganci než show jako u hudebních cen – a sklouznout do módní šedi je pak snadné. Pánové naopak překvapili. Oblékli sukně, roláky s výřezy, sáhli po výrazných materiálech i barvách a díky pár chytrým akcentům dokázali pozvednout i velmi tradiční outfity.

Elegantně pánská Absolonová... i Brzobohatý

Monika Absolonová vsadila na kalhotový kostým v pánském stylu se zvýrazněnými rameny. Kalhotové kostýmy letos na Tháliích dominovaly, zejména díky starším ročníkům, ale muzikálová hvězda se s tímto všepohlcujícím trendem vypořádala se ctí. Outfit doplnila glamour účesem s výraznou vlnou a minimalistickými šperky  nejzajímavějším detailem byla velká ozdoba na levém uchu, kterou bohužel na záběru nevidět. 

Hodnocení (jako ve škole): 1

Ondřej Brzobohatý v pozadí v podstatě nijak nepřekvapil. Černý oblek včetně motýlku je sice na slavnostní večer vhodný a sluší mu, ale celek působí až příliš monotónně. Charakteristické brýle a decentní šperky zůstávají jeho poznávacím znamením – přesto by outfit oživil třeba motýlek v kontrastní barvě.

Hodnocení: 2

ČR-divadlo-Thálie-ocenění-FASTPIX
Foto: ČTK
