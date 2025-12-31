Přeskočit na obsah
31. 12. Silvestr
Módní přešlapy a vrcholy Evy Pavlové: Nevhodné silonky, krásné kabáty i nude šaty

Prezident České republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou.
Foto: Jana Jabůrková,Jiří Turek
Prezident České republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou.
Prezident České republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou.Foto: Jana Jabůrková,Jiří Turek
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Bývalé první dámy Jackie Kennedyová, Hillary Clintonová či Michelle Obamová se etablovaly jako módní ikony s osobitým stylem. Jejich šaty byly nejen odrazem politiky manželů, ale i inspirací pro miliony dalších žen. Stane se módní vzorem i Eva Pavlová?

Přestože je prezident v Česku nejvyšším ústavním činitelem, velký vliv má i první dáma. Kromě projevů, vystupování a agendy, kterou prosazuje, je také jednou z nejsledovanějších žen v zemi zejména pokud jde o její šatník. Eva Pavlová vstoupila do role první dámy s výraznou dávkou klidu, civilnosti a autenticity. Od začátku dává najevo, že tuto pozici nechápe jako reprezentativní dekoraci, ale jako prostor pro smysluplnou práci. Dlouhodobě se věnuje tématům spojeným s rodinou, duševním zdravím, podporou lidí v tíživých životních situacích a také pomoci seniorům či válečným veteránům. Veřejnost si získala tím, že působí přirozeně, mluví otevřeně a nesnaží se o okázalost – spíš o důvěru a lidský kontakt.

Eva Pavlová, manželka prezidenta, Petr Pavel, prezident, politik, prezidentská lóže, Národní divadlo, Ceny Paměti národa
Eva Pavlová, manželka prezidenta, Petr Pavel, prezident, politik, prezidentská lóže, Národní divadlo, Ceny Paměti národa

Styl na počest svobody: Eva Pavlová a Zuzana Čaputová okouzlily outfity na Cenách Paměti národa

Móda a krása

Zároveň je vnímána jako silná opora prezidenta Petra Pavla, a to nejen po lidské, ale i hodnotové stránce. Její vystupování je střídmé, ale jasně čitelné: důraz na respekt, soudržnost a slušnost ve veřejném prostoru. Eva Pavlová tak postupně formuje obraz moderní první dámy, která stojí nohama pevně na zemi, naslouchá a svou autoritu staví na empatii, nikoli na okázalém protokolu.

Podívejte se do galerie na módní vývoj budoucí české první dámy.

Jak si vede první dáma?

Eva Pavlová
Eva PavlováFoto: Profimedia, ČTK

Móda je mocným nástrojem, zvláště pro první dámu. Pokud je manželka prezidenta v módě znalá, může dané oblečení využít ve svůj prospěch, ať už k prezentování svých názorů či k inspiraci ostatních. Osobní styl je totiž jako otisk prstu jedinečný. 

Podívejte se v této galerii, jak si zatím v módním světě vede první dáma Eva Pavlová.

Všechny štítky

