Přestože je prezident v Česku nejvyšším ústavním činitelem, velký vliv má i první dáma. Kromě projevů, vystupování a agendy, kterou prosazuje, je také jednou z nejsledovanějších žen v zemi – zejména pokud jde o její šatník. Eva Pavlová vstoupila do role první dámy s výraznou dávkou klidu, civilnosti a autenticity. Od začátku dává najevo, že tuto pozici nechápe jako reprezentativní dekoraci, ale jako prostor pro smysluplnou práci. Dlouhodobě se věnuje tématům spojeným s rodinou, duševním zdravím, podporou lidí v tíživých životních situacích a také pomoci seniorům či válečným veteránům. Veřejnost si získala tím, že působí přirozeně, mluví otevřeně a nesnaží se o okázalost – spíš o důvěru a lidský kontakt.
Módní přešlapy a vrcholy Evy Pavlové: Nevhodné silonky, krásné kabáty i nude šaty
Bývalé první dámy Jackie Kennedyová, Hillary Clintonová či Michelle Obamová se etablovaly jako módní ikony s osobitým stylem. Jejich šaty byly nejen odrazem politiky manželů, ale i inspirací pro miliony dalších žen. Stane se módní vzorem i Eva Pavlová?
Zároveň je vnímána jako silná opora prezidenta Petra Pavla, a to nejen po lidské, ale i hodnotové stránce. Její vystupování je střídmé, ale jasně čitelné: důraz na respekt, soudržnost a slušnost ve veřejném prostoru. Eva Pavlová tak postupně formuje obraz moderní první dámy, která stojí nohama pevně na zemi, naslouchá a svou autoritu staví na empatii, nikoli na okázalém protokolu.
Podívejte se do galerie na módní vývoj budoucí české první dámy.
Jak si vede první dáma?
Móda je mocným nástrojem, zvláště pro první dámu. Pokud je manželka prezidenta v módě znalá, může dané oblečení využít ve svůj prospěch, ať už k prezentování svých názorů či k inspiraci ostatních. Osobní styl je totiž jako otisk prstu jedinečný.
Podívejte se v této galerii, jak si zatím v módním světě vede první dáma Eva Pavlová.
6. září 2022
Barevná paleta šatníku budoucí první dámy se skládá především z neutrálních a pastelových odstínů. A právě tyto barvy, jako je béžová, starorůžová či krémová, Evě Pavlové jakožto blondýnce velmi lichotí.
13. ledna 2023
Přestože Eva sází na decentní a konzervativnější styl, který neupozorňuje výraznými barvami či vzory, u kabátů a šátků se občas odváže. Kožešinové rukávy, zvířecí potisky či podobné módní výstřelky ale nečekejte.
14. ledna 2023
Kalhoty s halenkou a elegantním šátkem Evě sice sedí, v případě první dámy je to ale málo. Jako každá manželka prezidenta i Pavlová bude muset využít služeb zkušeného stylisty a nechat si poradit. Šaty, pouzdrová sukně s halenkou či ladící kalhotový kostýmek budou pro veřejné akce rozhodně vhodnější volbou.
22. ledna 2023
Šaty dělají člověka. To platí i v případě první dámy. Celkový vzhled ale není pouze o šatech, ale i doplňcích a špercích. A právě kabelka přes rameno, příliš tmavé silonky a kotníkové kozačky nejsou nejvhodnějším dresscodem pro důležitou debatu v Národním muzeu.
26. ledna 2023
Naopak výběr kabátů má opravdu pestrý. I zde se ale drží hesla: v jednoduchosti je síla. Osvědčený a tradiční vzhled složený z jednobarevných kabátů bez potisku, asymetrických vzorů či zbytečných aplikací budoucí první dámě velmi sluší a na tomto outfitu by žádné změny dělat rozhodně neměla.
28. ledna 2023
Společenské kalhoty, hedvábné šátky i kašmírové kabáty značky The May Studio, Eva Pavlová v sobě francouzský styl opravdu nezapře. A tímto módním směrem by měla ve své nové funkci rozhodně pokračovat.
28. ledna 2023
Že se Eva Pavlová rychle učí a zkušené módní návrhářce Štěpánce Pivcové, která měla na starost styling prezidentského páru, naslouchá, ukázala hned během sobotního odpoledne ve volebním štábu svého manžela a čerstvě zvoleného prezidenta Petra Pavla. Midi šaty s dlouhými rukávy v oblíbeném nude odstínu byly tou nejlepší volbou.
28. ledna 2023
V den zvolení nového prezidenta zvládla Pavlová na výbornou nejen výběr šatů. Dobře vybraná byla i menší metalická kabelka značky Folbeur a výjimečné šperky designéra Hanuše Lamra – brož s motivem květu růžového kaštanu a náušnice s motivem violek. Již nyní lze říci, že jako první dáma bude Eva Pavlová po módní stránce naši zemi s noblesou reprezentovat.
Inaugurační outfit
První oficiální modely všechny nadchly. Inaugurační den přinesl hned dva povedené outfity, ve kterých Eva Pavlová po boku manžela zazářila. První z nich byla kombinace modrých buklé šatů z dílny Zuzany Kubíčkové a rudého kašmírového kabátu od Štěpánky Pivcové.
Inaugurační ceremoniál
Inaugurační ceremoniál absolvovala Eva Pavlová v setu s peplum prvkem ve výrazném růžovém odstínu.
Úchvatná róba v rudé barvě
Úchvatnou róbou v rudé barvě okouzlila první dáma Eva Pavlová na pražském benefičním večeru nadace Petry Němcové Happy Hearts.
Oficiální fotografie prezidentského páru
Návrhářka Bernardes da Silva je také autorkou krémovo-modrého setu, ve kterém první dáma pózuje na oficiální fotografii českého prezidentského páru.
Recepce v Buckinghamském paláci
Pavel na večerní recepci oblékl tmavě modrý oblek, jeho žena pak zvolila světle modré šaty a kabelku stejné barvy.
Prezidentský pár na návštěvě ve Vídni
Korunovace ve Velké Británii
Skvělý vkus ale prokázala Eva Pavlová i na korunovaci ve Velké Británii, kde se blýskla šeříkovým kostýmem s nepostradatelným kloboučkem a šarmem byla přirovnávána ke zmíněné Lady Di.
Volnočasové outfity
Méně oficiální a odlehčený šatník, který Eva Pavlová představuje v průběhu celého roku, ale drží směr uhlazené elegance, nechybí v něm stylové kalhotové kostýmy nebo šaty s výraznějšími vzory, a první dámu tak nejen jejím vytříbeným jednoduchým stylem přibližuje veřejnosti jako sympatickou a vždy dokonale upravenou inspirativní ženu.