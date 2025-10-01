Historie kukly, neboli balaklavy, sahá až do 19. století, kdy představovala čistě praktický kus oděvu, určený především pro vojáky. Netradiční název vznikl podle krymského města Balaklava, kde během Krymské války (1853–1856) britští vojáci nosili vlněné kukly jako ochranu proti mrazivému počasí. Díky své praktičnosti se tento kousek později rozšířil i do civilního užívání pro zimní sporty nebo práci venku. Během 20. století se staly běžnou součástí výbavy lyžařů, horolezců a motoristů, jelikož poskytly ochranu proti větru a zimě. Bohužel se spojily i s kriminální scénou – zloději nebo aktivisté ji nosili jako prostředek anonymity.
Proto se na současný trend lze dívat trochu s podivem. Jak je vlastně možné, že se kukla objevila na přehlídkových molech? Designéři jako gruzínský módní návrhář Demna, jenž prošel několika módními domy a v současnosti je kreativním ředitelem Gucci, ji začali používat jako symbol současné doby – společnosti, kde se lidé zároveň chtějí skrýt i být vidět.
A je potřeba nezapomínat ani na vliv streetwearu, neboli pouliční módy. Kukla se z „funkční výbavy“ stala součástí módního projevu stejně jako tenisky. A svoje nepochybně udělala i pandemie. Covid-19 urychlil trend zahalování obličeje – masky, roušky a celkové „zakrytí“ těla se promítlo i do módní estetiky. Balaklava působila jako přirozené pokračování – konec konců, na molech se objevila již v roce 2021, takže nešlo o žádnou náhodu.
Otázkou ovšem je, nakolik jsme připraveni tento módní trend přijmout i do svých denních šatníků. Podle předpovědí se měla stát masivním hitem již v roce 2022, pro mnohé lidi – a u nás obzvlášť – ale představuje spíš nekonformní zónu. Její vnímání totiž není neutrální: balaklava v sobě nese ozvěny „masky zločinců“ a zároveň nám může vizuálně připomínat i náboženské pokrývky hlavy, jako jsou hidžáby či nikáby. Proto je pro část veřejnosti stále spíš kontroverzní než módně přitažlivá.
Přesto jsou tady indicie, že se kukla může proměnit v rafinovaný módní doplněk. Už nepůjde jen o drsnou „kuklu zločinců“ – očekávejme luxusní materiály jako kašmír nebo merino, inovativní střihy přizpůsobené obličeji a účesům a vrstvení s oversized kabáty či bundami. Barvy se budou pohybovat od klasické černé po jemné pastely, nechybí ani experimentální vzory. Balaklava tak zůstane výrazným prvkem individuality a anonymity, ale zároveň se stane sofistikovanou součástí streetwearu i high fashion – módní výzvou, která láká odvážné nositele.
Trend balaklavy se dostal i do popkultury – v seriálu Emily v Paříži si ji titulní hrdinka loni oblékla jako poctu ikonické eleganci Audrey Hepburn. Tento konkrétní lyžařský outfit se nechal inspirovat snímkem Šaráda (1963), což je vlastně důkaz toho, že kukla si hledá cestu do našich šatníků už celá desetiletí. Kukla teda nemusí být jen drsná nebo kontroverzní, ale může být i sofistikovaným módním doplňkem, ovšem platí to snad jen v případě ikonické Hepburn – a snad částečně u Lily Collins, ačkoli outfity v Emily v Paříži vzbuzují pokaždé notné kontroverze.
