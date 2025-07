Krása podle algoritmu: AI modelka módní značky Guess vyvolala vlnu kritiky

Jak to vidí veřejnost

Plus-size modelka Felicity Hayward, která působí v módním průmyslu už více než deset let, se k využití umělé inteligence v kampaních staví velmi kriticky. Podle ní působí AI modelky jako výsledek lenosti a snahy ušetřit, nikoliv jako pokrok. „Buď tím chce Guess vyvolat rozruch a zdarma se zviditelnit, nebo jen snižuje náklady, aniž by se zamýšlel nad tím, jaké to může mít dopady,“ komentovala Haywardrozhodnutí značky. Dále upozornila na širší dopad, který podle ní podobné kroky mohou mít: „Zařadit modelku vytvořenou umělou inteligencí je podle mě velmi skličující a děsivé. Může to zmařit roky práce na větší rozmanitosti v oboru.“