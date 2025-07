Filmový festival v Karlových Varech není jen svátkem kinematografie – je to i přehlídka outfitů, které se snaží zazářit stejně jako hvězdy na plátně. Kdo okouzlil šarmem, kdo šlápl vedle a kdo to zkusil trochu moc? Teď je řada na vás! Hodnoťte, bavte se. Tahle módní jízda teprve začíná – Hot or Not?