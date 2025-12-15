Přeskočit na obsah
15. 12. Radana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Granátové nehty: odstín, který v roce 2026 sesadí z trůnu vínovou klasiku

Granátové nehty: odstín, který v roce 2026 sesadí z trůnu vínovou klasiku
Granátové nehty: odstín, který v roce 2026 sesadí z trůnu vínovou klasikuFoto: Shutterstock
Granátové nehty: odstín, který v roce 2026 sesadí z trůnu vínovou klasiku
Granátové nehty: odstín, který v roce 2026 sesadí z trůnu vínovou klasikuFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Mysleli jste, že červená už vás na nehtech nemůže ničím překvapit? Omyl. Beauty redaktorky a nehtové stylistky teď místo klasické vínové sahají po granátové – hluboké, tajemné a luxusní barvě, která vypadá skvěle na každé délce nehtů i tónu pleti. A navíc je tak elegantní, že ji unosíte do práce i na večírky.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Červený lak je stálice. Jenže stejně jako v módě i tady platí, že i ta největší klasika občas potřebuje svěží upgrade. A právě teď se jím stává granátově červená – odstín, který není tak „vamp jako rubínová, není tak předvídatelný jako vínová a rozhodně nepůsobí mdle jako hnědé tóny. Granátová je hluboká, sofistikovaná a trochu tajemná. Přesně jako ten typ ženy, která nepotřebuje mluvit nahlas, aby ji všichni v místnosti zaregistrovali.

Laďka Něrgešová
Laďka Něrgešová

Nejsvůdnější barva laku na nehty je ta, která mužům nejvíc připomíná jejich matky

Móda a krása

Proč jsou granátové nehty „novou červenou

Granátový odstín má jednu velkou výhodu: působí moderně, ale pořád luxusně. Je to barva s charakterem – elegantní, vícevrstvá, s jemně teplým až zemitým podtónem. Díky tomu lichotí prakticky každému tónu pleti, od porcelánového až po tmavý karamel. Má v sobě bohatost vínové, ale bez její „povinné“ vánoční nálady. A hlavně: i když je výrazná, nepůsobí křiklavě. Je to tichý luxus v nejlepším slova smyslu.

Granátová manikúra sedí zimě i sváteční sezóně

Prosinec je zvláštní mix: chvíli se třpytí světýlka a flitry, chvíli chcete jen kabát, čaj a klid. Granátová do toho zapadá dokonale – je decentní i dramatická zároveň. Vypadá slavnostně, ale zároveň má zimní hloubku a eleganci, která se neokouká ani po týdnu.

Reklama
Předchozí
1234
Pokračovat

Jak nosit granátové nehty

Granátová manikúra se dá nosit na několik způsobů – stačí si vybrat, jakou náladu chcete mít na rukou. Nejčistší a nejmodernější dojem udělá na úhledných krátkých nehtech, ideálně oválných nebo jemně „squoval (něco mezi oválem a hranou). Právě na kratší délce barva krásně vynikne, působí upraveně a zároveň je maximálně praktická pro běžný den. Na večer se vyplatí sáhnout po nejtmavších granátových odstínech, které ve stínu vypadají skoro černě, ale na světle se v nich rozsvítí vínově červená hloubka. Výsledek má v sobě trochu gotiky i glamour, jen bez zbytečného dramatu. Pokud chcete slavnostnější efekt, přidejte jemný chrom nebo decentní třpyt – granátová s kovovým leskem vypadá moderně a „fashion week, aniž by to působilo přehnaně. A jestli jste spíš na nenápadnou, městskou eleganci, zkuste matný finish: matná granátová je tajemnější, lehce drzá a perfektně ladí s minimalistickými šperky nebo černým rolákem.

Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama