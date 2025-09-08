Ikona počasí
Černá na 10 způsobů. Jakou módu vytáhly celebrity na Prague Fashion Week?

Červený koberec na Mercedes-Benz Prague Fashion Week se nesl ve znamení černé. Jak si s touto milovanou barvou poradily slavné Češky?

Červený koberec na Mercedes-Benz Prague Fashion Week se letos nesl ve znamení černé. Tahle barva, symbol elegance i rebelie, zaplavila outfity celebrit od hlavy až k patě. Každá z hvězd ale k věčné klasice přistoupila jinak – jedny vsadily na dramatické večerní róby, jiné zvolily minimalistický chic nebo hravý streetwear. Monotónnost jednobarevného diktátu zkoušeli porazit zajímavými střihy, průhlednými látkami a průřezy. Jak se s černou popraly slavné Češky a kdo jí dal ten nejzajímavější twist?

Podívejte se do galerie.

