Červený koberec na Mercedes-Benz Prague Fashion Week se letos nesl ve znamení černé. Tahle barva, symbol elegance i rebelie, zaplavila outfity celebrit od hlavy až k patě. Každá z hvězd ale k věčné klasice přistoupila jinak – jedny vsadily na dramatické večerní róby, jiné zvolily minimalistický chic nebo hravý streetwear. Monotónnost jednobarevného diktátu zkoušeli porazit zajímavými střihy, průhlednými látkami a průřezy. Jak se s černou popraly slavné Češky a kdo jí dal ten nejzajímavější twist?