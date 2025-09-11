Ten ovšem nemusí být výsadou jen mladých ročníků. Ačkoli je Daniele Peštové přes padesát a Jana Švandová začátkem léta oslavila 78. narozeniny, tyto dvě krásné dámy jsou důkazem, že věk je jen číslo a styl je věčný.
Na letošním Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku se obě dámy objevily oblečené v černé kůži a poradily si s ní naprosto úžasně. Necháte se inspirovat?
Daniela Peštová zvolila univerzálně lichotivý monochromní outfit, jehož hlavní hvězdou byly kožené kalhoty. Modelka je vynesla s takovým sebevědomím, že by jí Ross z Přátel mohl závidět – možná si při pohledu na ně hned vybavíte slavnou epizodu, kde jeho módní experiment nevyšel.
Outfit Peštové doplnila černá košile pánského střihu s jemnými proužky, maskulinní dojem pak zjemnila šperky a hlavně krásným hedvábným šátkem s fialovými akcenty. Je ovšem jasné, že tento look funguje nejen díky samotným kouskům, ale i díky jejímu půvabu a vysoké štíhlé postavě. Malé varování: pokud nemáte podobnou figuru, možná to na vlastní pěst radši nezkoušejte.
Černou kůži může ale vytáhnout i dáma menšího vzrůstu. Jana Švandová je spíš drobnější postavy a snadno by se mohlo stát, že by ji kožené maxi šaty zcela pohltily – ale hvězda jejího formátu si s nimi skvěle poradila. Ačkoli je mohutný střih poněkud riskantní, skvěle ho vyvažují odhalená ramena, masivní náušnice a silnější náramky, kulaté brýle i červená manikúra. Nemluvě o blond bobu, který je pro herečku poznávacím znamením a skvěle k looku sedl.
Tento outfit je dokonalým příkladem toho, že odvaha a elegance jdou ruku v ruce – stačí znát pár triků, jak kůže spolu s doplňky pracuje ve váš prospěch. A věk rozhodně nehraje roli: Švandová kůži vynesla lépe než leckterá dvacátnice.
Černá kůže, poznávací znamení rebelů
Černá kůže má v módě dlouhou a fascinující historii – vždycky byla symbolem rebelství, svobody a osobitého stylu. Už v 50. letech se tzv. biker jackets staly ikonou mládežnické subkultury. Mužské filmové hvězdy James Dean a Marlon Brando nosili tyto bundy, které se záhy staly přímo poznávacím znamením mladých lidí, kterým jsou pravidla proti srsti.
V 70. a 80. letech se černá kůže přesunula i na pódia rockových kapel a punkových skupin – od křiklavých kabátů po těsné kalhoty, šla ruku v ruce s energií a nezávislostí. V 90. letech se začala stávat součástí městského šiku: elegantní kožené sukně, kabáty a šaty nosily odvážné ženy jako symbol sebevědomí.
Dnes černá kůže už není jen uniformou rebelů – je nadčasová, luxusní a nadmíru všestranná. A přesto si zachovává svůj nádech drzosti – ať už z ní tvoříte kompletní outfit nebo jen vyberete koženou bundu či doplňky.
Proč černá kůže sluší ženám v každém věku?
- Lichotí postavě – opticky zeštíhluje a působí upraveně.
- Univerzální a nadčasová – hodí se na různé příležitosti.
- Dodává sebevědomí – a to je největší šperk, který můžete nosit.
Jak nosit černou kůži v pokročilém věku?
Sáhněte po kvalitě – kabát, sako nebo sukně z kůže vypadají luxusně, když jsou zpracované do detailu.
Méně je více – k jedné kožené věci přidejte jemnější materiály (hedvábí, vlna, kašmír).
Barvy jako společníci – černá kůže krásně vynikne s bílou košilí, krémovým svetrem nebo šperky ve zlatém tónu.
Kousky, které stojí za pozornost
Nemusí to být vždy o černé bundě. Neříkáme, že si musíte hned kupovat černé maxi šaty, ale možná až budete příště na nákupech, zkusit můžete i tyto kousky:
- kožené sako nebo i delší kabát přes šaty,
- koženou sukni, tentokrát do A střihu, třeba v podzimní kombinaci s rolákem,
- nebo se můžete inspirovat Danielou Peštovou a vytáhnout kožené kalhoty v elegantní úpravě.