Nespala a přemýšlela, co v práci mohla udělat lépe

Při nekonečném boji, kdy rozum člověku říká, že nutně potřebuje odpočinek, ale tělo se pořád vzpírá, cítila naprostou bezmoc a vztek. Byla naštvaná sama na sebe, že svůj organismus nedokáže dostat pod kontrolu. „Nejhorší je, když máte před sebou službu, nemůžete usnout a hlavou vám šrotuje, že už zbývá jenom několik hodin a vy jste přitom ještě ani neusnuli,“ líčí Irena své trápení. Když navíc zaslechla, jak jiný člen domácnosti například cinká v kuchyni nádobím, tak v ní negativní emoce přímo vřely.

Navenek se ale ovládala a snažila se svým nejbližším po dobrém vysvětlit, proč potřebuje, aby zůstali potichu. Se stejným klidem se navzdory narůstajícímu spánkovému deficitu chovala ke kolegům a pacientům v práci. Tam ji ovšem někdy pronásledovaly obavy, aby kvůli nedostatku energie neztratila pozornost. Proto se pravidelně zásobila kofeinem, což ji sice z krátkodobého hlediska se soustředěním pomáhalo, ale současně tím svůj problém s nespavostí dále živila.

Kateřina Červenávýzkumnice spánku a chronobiologie,

Přírodovědecká fakulta UK, Národní ústav duševního zdraví

I když má, částečně i kvůli rokům praxe ve zdravotnictví, obavy z prášků na spaní, přiznává, že jeden typ párkrát přece jenom vyzkoušela. „Prášek mě sice zklidnil, zastavil mi myšlenky, abych pořád neodbíhala k tomu, co mě čeká, jak to stihnu a podobně, ale když jsem se ráno probudila, cítila jsem se po něm otupělá. Rozhodně jsem z postele nevstávala svěží. Někdy už pochopitelně nemáte jinou možnost,“ říká Irena.

V nezastavitelném proudu myšlenek ovšem neřešila jenom každodenní maličkosti, ale často se vracela i k dilematům, před která ji stavělo její zaměstnání. „Někdy přemýšlíte nad tím, co jste mohli udělat jinak, lépe. Navíc o některých věcech sami ani nerozhodujete. Kolikrát byste sami jednali jinak, ale nejste lékař, jste sestra, která sice hodně věcí ovlivní, ale v klíčových momentech musí respektovat příkaz lékaře. To mě na mé dřívější práci semílalo, už jsem si to všechno nechtěla nosit domů, a tak jsem definitivně odešla,“ vrací se Irena k životnímu rozhodnutí, od kterého si slibovala změnu k lepšímu.

Nyní je už necelé dva roky zaměstnaná ve vězeňské nemocnici, kde se stará o pacienty na jednotce intenzivní péče. „Pořád pracuju na směny, ale stresu je tam přece jenom o trochu míň. Na ARO celou směnu bojujete, abyste někomu zachránili život, zatímco ve vězeňské nemocnici tak vypjaté situace většinou neřešíte. Pečuju tam třeba o diabetiky, kterým koriguju dávky inzulinu, a zároveň mám oproti dřívějšku na starost i docela velké množství papírování,“ popisuje.

Syn s ní o něčem mluvil a ona si to nepamatovala

Razantní změna spánkového režimu ale u Ireny i přes úbytek stresu nenastala. Její mladší syn, který před časem oslavil 18. narozeniny, si všiml, že si matka často nepamatuje, o čem s ní předchozí den mluvil. „Spoustu věcí dělám bezmyšlenkovitě jako robot. Jedu na autopilota, dám jídlo do trouby, pak se udržuju v bdělém stavu, aby se to nespálilo, ale jinak jsem mimo. Dlouho to na mně nebylo poznat, děti mi říkaly, ať si jdu lehnout a já jsem vždycky odpovídala, že to je dobré, že to zvládnu. Před pár měsíci ale mladší syn zaznamenal, že se to děje pravidelně, a začal se mnou o tom mluvit,“ svěřuje se Irena.

Rozhovor se synem ji přiměl začít uvažovat o tom, jestli by neměla trochu zvolnit. Odpočinek je totiž pro Irenu, která se ráda zaměstnává dalšími a dalšími činnostmi, něčím, do čeho se musí nutit. „V posledních týdnech se po příchodu domů snažím jít do postele skoro hned. Dám si jen rychlou sprchu, protože se mi stávalo, že když jsem před spaním chtěla udělat ještě něco dalšího, překročila jsem práh a usnout se mi už nedařilo. A když mi usnout nejde, věnuju se jen méně produktivním aktivitám jako čtení nebo háčkování, které bych dřív vnímala jako ztrátu času,“ vyzdvihuje Irena a upíjí z hrnku cappuccina.

Spotřeba kávy je další věcí, kterou se pro vlastní dobro pokouší omezit. Za den si dopřává maximálně dva šálky a ten druhý si dává nejpozději ve tři odpoledne. V neposlední řadě si klade za cíl pravidelněji, ideálně třikrát denně, jíst. Dřív totiž zažívala stavy, kdy do práce přicházela s bolavým žaludkem, nebo se po noční směně vrátila domů, a protože nevěděla, jestli si dát jídlo vhodné k snídani nebo k večeři, nakonec raději nesnědla nic.

Irenin starší, 25letý syn matce přesto doporučoval, aby si zašla k psychoterapeutovi, k čemuž se zatím neodhodlala. „Život mě baví, mám spoustu zájmů a pořád jsem přesvědčená, že má můj problém spíš fyziologické důvody než ty psychologické. Proto ho chci nejdřív zkusit vyřešit bez odborné pomoci,“ uvažuje Irena. Nabízí se však otázka, jestli jednou z psychologických příčin jejích nesnází nemohou být nepřiměřeně vysoké nároky, které si na sebe i vzhledem ke své profesi klade.

„Můj táta je voják z povolání, který sám prošel přísnou výchovou. Vždycky byl perfekcionista, takže mě vedl k tomu, abych dělala co nejvíc proto, aby věci byly dokonalé. Pořád si to v sobě nesu a on si teď paradoxně uvědomuje, že při mé výchově dělal chyby. Chtěl by, abych přehodnotila to, co mě celý život učil. Přesvědčuje mě, že všechno nemusím dělat perfektně, ale když si tohle myšlenkové nastavení jednou zakódujete, tak se to dost složitě vrací zpátky,“ zdůrazňuje Irena.

Za největší problém ovšem považuje, že stát problematiku neuvěřitelného pracovního zápřahu zdravotních sester nijak systémově neřeší. „Nedostáváme například žádné rekonvalescenční pobyty. Nikdo nemyslí na to, že po náročných službách přijdeme domů, kde se máme starat o děti, ani na to, že je mezi námi spousta samoživitelek, které to bez podpory partnerů mají ještě mnohem těžší,“ dodává Irena na závěr.