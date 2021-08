Víc peněz pro matky a lepší úvazky práce. Které strany nezapomněly na problémy Češek?

Subjekty jsme řadili podle preferencí v srpnovém volebním modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Ve výčtu chybí hnutí ANO, které dosud nepředstavilo volební program a nereaguje na dotazy redakce. Stranu zelených jsme naopak zařadili navzdory nízkým preferencím, protože se otázkám týkajícím se žen věnuje ze všech stran nejvíce.

Spolu vsadilo na daňové úlevy

Koalice Spolu se jakožto konzervativní pravicové uskupení tradičně soustřeďuje na pomoc rodinám s dětmi prostřednictvím nejrůznějších daňových úlev. Navrhuje například daňové prázdniny pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí, nebo daňovou úlevu pro matky a pečující osoby po návratu do práce.

Slibuje ale i řešení tak komplexního problému, jako je sladění pracovního a rodinného života. To zatěžuje nejednu zaměstnanou matku v podobě takzvané druhé směny. "Ke sladění pracovního a rodinného života výrazně přispěje podpora flexibilních částečných úvazků," řekla pro Aktuálně.cz předsedkyně TOP 09 a jednička za koalici Spolu v hlavním městě Markéta Pekarová Adamová.

Zaměstnavatele, kteří nebývají příliš ochotní, co se týče poskytování flexibilních úvazků, chce prý koalice, podobně jako Zelení, motivovat tak, že sníží náklady na zkrácené úvazky. "Pro zaměstnavatele jsou částečné úvazky drahé kvůli odvodům na zdravotním pojištění. Dva poloviční úvazky tak zaměstnavatele vyjdou dráž než jeden plný. TOP 09 proto dlouhodobě prosazuje snížení odvodů na zdravotní pojištění u částečných úvazků, aby byly pro zaměstnavatele atraktivní," dodává Pekarová Adamová. Koalice je přesvědčená, že v poskytování flexibilních úvazků by měl jít příkladem stát jako zaměstnavatel.

Piráti a starostové chtějí školky a pružnou pracovní dobu

Na takzvaný gender pay gap se zaměřila koalice Pirátů a starostů. Uskupení na základě sesbíraných dat uvedlo, že k diskriminaci nedochází kvůli pohlaví, ale spíše vychází z nerovného rozdělení péče. "Češky zůstávají na rodičovské velmi dlouhou dobu a ztrácejí kontakt s profesí, a tento kariérní handicap pak už často nemají šanci dohnat, oproti mužům, kteří se pro péči o malé děti rozhodnou mnohem méně často," uvedla pro Aktuálně.cz Olga Richterová, první místopředsedkyně Pirátů a stejně jako Pekarová Adamová i jednička na pražské kandidátce.

Dvojkoalice chce prý udělat návrat do práce "výhodnějším". "V první řadě chceme zajistit dostupnost předškolní péče pro všechny děti, jejichž rodiče si přejí slaďovat. To umožní postupný návrat do zaměstnání, uchování sociálních vazeb i kontaktu s profesí. Na tom vydělají všichni, rodiče, zaměstnavatelé i státní pokladna," míní Richterová.

Zároveň upozorňuje na to, že je třeba přenastavit systém dávek a daní. Tým Richterové dospěl k tomu, že když se pečující rodič, nejčastěji matka, vrací do práce, rodina v příštím roce přichází o více než 30 tisíc korun na slevě na manželku a také na přídavku na dítě a na bydlení. "Pokud začne pracovat i druhý rodič, tak jen na slevě na poplatníka a přídavku na dítě přijde rodina téměř o 58 tisíc korun ročně. Má-li k tomu ještě veřejná školka plno, rozhodnutí je jasné. Rodič, většinou matka, zůstane s dítětem doma, protože to tak stát pobídkami nastavil, uvádí dvojkoalice a navrhuje postupné snižování slev a sociálních dávek tak, aby se rodičům práce vyplatila.

Koalice chce dále posílit nárok rodičů na úpravu pracovních podmínek, například na kratší nebo pružnou pracovní dobu. Nyní teoreticky platí, že zaměstnavatel musí zaměstnanci vyhovět, "nebrání-li mu vážné provozní důvody". Piráti a starostové by chtěli zaměstnavatelům uložit povinnost na žádost zaměstnance odpovědět písemně včetně popisu důvodů, proč flexibilní uspořádání není možné. "Nejde o papírování, ale o to, aby měl zaměstnanec v ruce něco, proti čemu se může bránit, což by mělo vést k vyššímu úsilí zaměstnavatelů se nad možnými úpravami pracovních podmínek rodičů dětí zamýšlet," tvrdí Richterová.

SPD

Hnutí Tomia Okamury chce jako jediná strana prosadit zrušení Istanbulské úmluvy, na rozdíl od Zelených, kteří si zase přejí urgovat její ratifikaci, na niž se čeká již od roku 2016. Istanbulská úmluva je mezinárodní dokument Rady Evropy, který by měl pomoci prevenci a potírání domácího násilí páchaného na ženách. Podle SPD však přispěje k ještě větším nerovnostem.

Podle místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku za SPD Lucie Šafránkové je to, že má úmluva chránit před domácím násilím, pouhý mýtus. Ženy i muže prý dostatečně chrání současný právní řád a trestní zákoník. Poslankyně považuje dokument za nebezpečný. Mimo jiné se podle jejích slov jedná o průlom do českého právního systému, uplatňování "genderového" hlediska a ohrožování občanů možností mezinárodních sankcí. Od úmluvy letos odstoupilo Turecko a pravděpodobně tak učiní i Polsko.

SPD dále slibuje 30hodinový pracovní týden pro hlavního pečujícího rodiče předškolních dětí, který zároveň chodí do zaměstnání. "Přičemž rozdíl v mzdových nákladech, oněch 10 hodin týdně, bude zaměstnavateli doplácet stát," upřesňuje Šafránková.

Hnutí chce také usilovat o zvýšení porodnosti, což je podle Šafránkové ve veřejném zájmu. Nástroji k dosažení vyšší porodnosti žen by mělo být například větší daňové zvýhodnění na děti, zvýšení porodného, nebo, podobně jako u ČSSD, manželské půjčky ve výši 800 tisíc korun se snížením splácené částky za každé narozené dítě.

Přísaha fandí flexibilním úvazkům

Také hnutí Přísaha Roberta Šlachty spatřuje problém v komplikovanosti sladění pracovního a rodinného života. Hlavní řešení vidí v podpoře vzniku nových mateřských škol a prodloužení jejich otevírací doby. Hnutí se chce také, shodně s koalicí Spolu, zasadit o vznik flexibilních, částečných a sdílených úvazků jejich daňovým zvýhodněním.

Přísaha dále upozorňuje na nerovné podmínky OSVČ při čerpání rodičovské. V současnosti si osoby samostatně výdělečně činné nemohou zvolit dobu, po kterou ji budou čerpat, a musí využít celé čtyři roky. Na tento problém upozorňuje i Strana zelených s tím, že se to týká také matek-studentek.

KSČM chce lépe odměnit "ženská" odvětví

Komunisté věnovali "ženským" tématům ve svém stručném programu jediný bod. Ten se týká nestejného odměňování žen a mužů. Citují přitom výsledky každoroční zprávy Světového ekonomického fóra, podle níž dojde dnešním tempem k narovnání těchto poměrů až za sto let.

Podobně jako ostatní strany zmiňuje KSČM nutnost lepší dostupnosti kvalitních školek a dětských skupin, častějšího využívání flexibilní pracovní doby a práce z domova nebo podporu žen na vedoucích pozicích. Konkrétní nástroje, kterými toho chce strana dosáhnout, však na dotaz redakce neuvedla.

Krom zmíněného stínová ministryně Soňa Marková pro resort zdravotnictví a oblast rodiny a rovných příležitostí zmínila i zvyšování platů v tradičně "ženských" odvětvích, jako je administrativa, ubytovací a stravovací služby, zdravotnictví a sociální služby. "Za důležité považujeme i vzdělávání, osvětu a boj proti předsudkům v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, protože právní rovnosti již dosaženo bylo," míní Marková.

ČSSD má v plánu zvýšit rodičovskou i plat žen

ČSSD se z programu podařilo ještě před volbami prosadit takzvané výchovné, které má udělat nerovné důchody žen a mužů o něco spravedlivějšími. Každý důchodce, který byl primárním pečovatelem o dítě, si má za jednoho vychovaného potomka přilepšit o 500 korun. Novelu schválil minulou středu Senát.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Janou Maláčovou předložilo také schválený návrh na náhradní výživné. Podle něj nyní stát finančně supluje neplatiče alimentů. Podmínkou je, aby dlužnou částku druhý rodič vymáhal v exekuci či soudně. Žádosti se podávají od července a první necelé dva miliony korun odešly ze státní kasy začátkem srpna.

I v ostatních slibech do podzimních voleb jde sociální demokracie zejména cestou zvyšování různých příspěvků. Týká se to například rodičovské, která by měla podle vládní strany vzrůst ze současných 300 tisíc na 400 tisíc tím, že dojde ke sloučení mateřské a rodičovské a dosáhne výše 70 procent předchozího výdělku. Porodné chce strana zvýšit na 15 tisíc korun a pro novomanžele slibuje bezúročné půjčky ve výši až jeden milion korun s tím, že by si pár mohl za každé narozené dítě odečíst sto tisíc korun.

Kromě toho se však strana zaměřila na rozdíl mezi mzdami žen a mužů, který v České republice nyní tvoří asi 19 procent a tuzemsko tak v tomto ohledu řadí mezi pět nejhorších zemí v Evropské unii. "Navrhujeme zavést bezplatné kurzy platového vyjednávání na Úřadech práce a povinnost firem hodnotit mzdové rozdíly žen a mužů. Zákonem výslovně zakážeme sjednávat doložky o platové mlčenlivosti," sdělila Aktuálně.cz mluvčí sociálních demokratů Eva Gregorová. "Ženy totiž často nevědí, že mají mzdu nižší než jejich kolega. Zaměstnavatelé budou muset v inzerátech povinně zveřejňovat výši nabízené mzdy. To posílí vyjednávací pozici všech zaměstnanců," upřesnila.

Zelení podporují příjemnější porody a respekt k tělu

V kampani k letošním volbám do Poslanecké sněmovny se na ženy nejvíce zaměřila bezesporu Strana zelených, která je mimo sněmovnu již od roku 2010. Rovnost žen a mužů se pro stranu stala jedním z hlavních témat letošních voleb, což potvrdila tím, že kandidátky v devíti krajích vedou ženy a pouze v pěti muži.

Program Zelených obsahuje celou řadu návrhů, které mají ženám pomoci. Mezi ně patří třeba flexibilní rodičovská, kdy si rodiče budou moci po vzoru skandinávských zemí zvolit například i sdílení týdne nebo sdílení dne. Rodiče malých dětí by se tedy mohli dohodnout třeba na tom, že dopoledne bude o dítě pečovat otec a odpoledne matka. "K existující rodičovské přidáme bonus čtyři měsíce pro druhého rodiče (nejčastěji otce), které nepůjdou převést na matku, protože chceme motivovat otce k častější péči o děti," stojí dále v programu.

Zelení chtějí upravit také poměry v českém porodnictví směrem k většímu respektu vůči rodící ženě a jejímu tělu. Mimo jiné si přejí uzákonit pojišťovnou hrazenou péči porodních asistentek a zřídit porodní dům v každém krajském městě. "Klasické porodnice se soustřeďují na fyziologickou stránku porodu a jeho pokud možno co nejrychlejší průběh. Na přání a potřeby rodiček často není brán ohled, při intimních zákrocích může být přítomna řada cizích lidí, ošetřující asistentky či lékaři se střídají podle směn, novorozenci jsou od matek krátce po porodu oddělováni na mnoho hodin," vysvětluje některé nevýhody klasických porodnic při nemocnicích mluvčí Zelených Petr Kučera.

V porodním domě se podle něj naopak personál zaměřuje na vytvoření rodinné, intimní atmosféry, která navozuje pocit pohody a klidu. "Každá rodička je v péči jedné porodní asistentky, která ji provází porodem od začátku až do konce, pozoruje ji, rozmlouvá s ní a naslouchá jejím potřebám, čímž zároveň monitoruje její stav i stav dítěte. V porodním domě není nikdy zdravý novorozenec oddělován od zdravé matky," říká Kučera o institucích, kde neposkytují péči lékaři, ale výhradně porodní asistentky.

Liberální strana se věnuje také problematice příjmení, párům chce po sňatku umožnit nosit stejné dvojité příjmení v libovolném pořadí. Větší svobodu si přejí také, co se týče volby příjmení potomků. Ti dnes musí nést buď společné příjmení rodičů, anebo jen jednoho z nich, nejčastěji otce, pokud mají příjmení různá. "Rodiče budou moci svým dětem dát příjmení obou rodičů, i když si každý rodič ponechal jen příjmení svoje, nebo se budou moci rozhodnout, že některým svým dětem dají příjmení jednoho z rodičů a jiným dětem příjmení druhého rodiče," slibuje strana.

Jako jediný subjekt si Zelení vzali za svou problematiku nízkého zastoupení žen v politice. "Politické strany by měly být motivovány k zavedení principů rovnosti žen a mužů ve svých stranických orgánech i na kandidátních listinách. Kdyby například všechny strany začaly na kandidátky umisťovat ženy a muže takzvaným zipem (kvótní systém, kdy se na kandidátní listině střídá vždy muž se ženou, pozn. redakce), tak bychom hned viděli obrovskou skokovou změnu," vysvětluje Kučera jednu z možných strategií. "V parlamentu by měl být trvale zřízen klub poslankyň a klub senátorek bez ohledu na stranickou příslušnost, tak aby se tyto ženy mohly navzájem podpořit v legislativních projektech, které jsou důležité pro ženy," navrhuje dále. Stejně jako několik dalších stran si také Zelení přejí narovnání starobních důchodů mužů a žen zohledněním počtu vychovaných dětí, větší dostupnost flexibilních úvazků nebo více míst ve školkách.

Mohlo by vás zajímat: Ženy vydělávají méně než muži. A doma je čeká druhá směna