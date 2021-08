Výzkum: Matky předškoláků pily během pandemie o 300 procent více alkoholu

Spotřeba alkoholu stoupla u matek dětí do pěti let o více než 300 procent, vyplynulo z americké studie neziskové organizace RTI International. Výzkumníci se zaměřili na období od začátku pandemie do konce roku 2020.